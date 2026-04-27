В Украине прекратили деятельность “конвертационного центра”, через который должностные лица оборонного предприятия вывели в тень более 576 млн грн. Деньги выводили по сети фиктивных фирм.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Схема вывода более 576 млн грн в тень по обороне

По информации генпрокурора, в период 2023-2025 годов одно из предприятий выполняло контракты по ремонту военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.

– Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы “конвертационного центра” вывели в тень более 576 млн грн, – говорится в сообщении.

По данным Кравченко, речь идет о деньгах государства, которые должны были работать на оборону, однако их выводили через фиктивные компании и обналичивали.

Генпрокурор рассказал, что организаторы “конвертационного центра” создали и контролировали фейковые фирмы, которым должностные лица предприятия, выполнявшего контракты для обороны, переводили деньги за “товары и услуги”, которые на самом деле не предоставляли.

Как утверждает Кравченко, поставщики существовали только на бумаге. У них не было наемных людей и производства, а только подставные руководители с временно оккупированных территорий и придуманные иностранные бенефициары.

Используя сеть транзитных хозяйствующих субъектов, злоумышленники легализовали деньги и возвращали их заказчикам в наличной форме. За свои услуги организаторы “конвертационного центра” получали определенную комиссию.

В то же время создавался искусственный ущерб на предприятии для избежания уплаты налогов. Согласно выводам экспертиз, сумма составляет более 100 млн грн.

Правоохранители провели более 40 обысков, во время которых изъяли наличные деньги, транспорт, технику, печати и “черную” бухгалтерию.

Семи лицам сообщили о подозрениях. Они находятся под стражей без права внесения залога. Сейчас продолжается следствие, в рамках которого устанавливается полный перечень причастных лиц.

Фото: Руслан Кравченко

