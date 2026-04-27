За даними Офісу військового омбудсмена, тривале перебування на позиціях критично виснажує бійців – після 40 днів у людини притуплюється інстинкт самозбереження. Через таку апатію подальше перебування військових там стає неефективним.

Про це заявила уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова в інтерв’ю виданню Українська правда.

Решетилова про перебування військових на позиціях

– Зараз ми проводимо масштабне дослідження щодо психологічного стану бійців в умовах тривалого перебування на позиціях. Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона чи ні. У неї настає повна апатія, – стверджує військова омбудсменка.

На думку Решетилової, кожен командир має врахувати цю інформацію. За її словами, перебування українських воїнів на позиціях понад 40 днів не може бути ефективним.

Решетилова зазначила, максимальне перебування військовослужбовця на позиції становить 15 днів, згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України.

Проте вона назвала це “мертвою” нормою, якої ніхто не дотримується, що потім призводить до того, що обмежень не ставлять взагалі.

За її словами, деякі командири не відчувають відповідальність за те, що бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні.

Військова омбудсменка стверджує, що держава має встановити реалістичні терміни виконання бойових завдань для піхоти та штурмовиків, які працюють на лінії бойового зіткнення.

Вона додала, що Офіс військового омбудсмана готує пропозиції головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському змінити інструкції, які стосуються перебування на позиціях.

