В Україні припинили діяльність “конвертаційного центру”, через який посадовці оборонного підприємства вивели у тінь понад 576 млн грн. Гроші виводили через мережу фіктивних фірм.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схема виведення понад 576 млн грн у тінь з оборони

За інформацією генпрокурора, у період 2023-2025 років одне із підприємств виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії України.

– Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки “конвертаційного центру” вивели у тінь понад 576 млн грн, – йдеться в повідомленні.

За даними Кравченка, йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону, однак їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку.

Генпрокурор розповів, що організатори “конвертаційного центру” створили та контролювали фейкові фірми, яким посадовці підприємства — виконувача контрактів для оборони переказувало гроші за “товари та послуги”, яких насправді не надавали.

Як стверджує Кравченко, постачальники існували лише на папері. У них не було найманих людей та виробництва, а лише підставні керівники з тимчасово окупованих територій і вигадані іноземні бенефіціари.

Використовуючи мережу транзитних суб’єктів господарювання, зловмисники легалізували гроші та повертали їх замовникам у готівковій формі. За свої послуги організатори “конвертаційного центру” отримували визначену “комісію”.

Водночас створювався штучний збиток для підприємства, щоб уникнути сплати податків. Згідно з висновками експертиз, сума становить понад 100 млн грн.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та “чорну” бухгалтерію.

Сімом особам повідомили про підозри. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Наразі триває слідство, в межах якого встановлюють повний перелік причетних осіб.

Фото: Руслан Кравченко

