В Черноморске после российского обстрела Одесской области была повреждена инфраструктура морского порта, что привело к утечке подсолнечного масла.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Утечка масла в Черноморске: что произошло

По данным инспекции, 26 апреля в результате обстрела была повреждена инфраструктура морского торгового порта Черноморск.

Сейчас смотрят

Во время пожара был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тыс. тонн. Часть продукции вытекла в акваторию порта.

В ходе обследования специалисты зафиксировали разлив масла в водной среде.

На поверхности моря образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров.

Чтобы сдержать распространение загрязнения, на месте развернули боновые заграждения и перекрыли дождевую канализацию, чтобы предотвратить попадание масла в водную среду.

Загрязнения почв не зафиксировано, поскольку территория имеет бетонное покрытие.

Специалисты отобрали пробы морской воды для лабораторных исследований. Именно они определят уровень загрязнения и позволят рассчитать экологический ущерб.

Окончательную оценку ущерба окружающей среде предоставят после получения всех результатов.

Напомним, что в результате дроновой атаки на Одессу 27 апреля пострадали не менее 14 человек, среди них — дети.

По данным местных властей, под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в нескольких районах города, в частности Приморском, Хаджибейском и Киевском.

Повреждены многоэтажные дома, частные дома, гостиница, транспорт и другие объекты. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Также во время атаки было повреждено торговое судно, заходящее в порт Одессы, однако экипаж самостоятельно ликвидировал возгорание, пострадавших не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 524 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.