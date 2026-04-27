У Чорноморську після російського обстрілу Одеської області пошкоджено інфраструктуру морського порту, що призвело до витоку соняшникової олії.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Витік олії у Чорноморську: що сталося

За даними інспекції, 26 квітня внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту Чорноморськ.

Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тис. тонн. Частина продукції витекла в акваторію порту.

Під час обстеження фахівці зафіксували розлив олії у водному середовищі.

На поверхні моря утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів.

Щоб стримати поширення забруднення, на місці розгорнули бонові загородження та перекрили дощову каналізацію, щоб запобігти потраплянню олії у водне середовище.

Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки територія має бетонне покриття.

Фахівці відібрали проби морської води для лабораторних досліджень. Саме вони визначать рівень забруднення та дозволять розрахувати екологічні збитки.

Остаточну оцінку шкоди довкіллю нададуть після отримання всіх результатів.

Нагадаємо, що унаслідок дронової атаки на Одесу 27 квітня постраждали щонайменше 14 людей, серед них — діти.

За даними місцевої влади, під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста, зокрема Приморському, Хаджибейському та Київському.

Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, готель, транспорт та інші об’єкти. Виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники.

Також під час атаки було пошкоджено торговельне судно, яке заходило до порту Одеси, однак екіпаж самостійно ліквідував загоряння, постраждалих не було.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

