Украина подписала соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап возобновления конфайнмента (защитного сооружения) на Чернобыльской АЭС, сообщил Денис Шмыгаль.

Подписание соглашения Украины с ЕБРР о 30 млн евро

Во время Международной Чернобыльской конференции по восстановлению и ядерной безопасности Украина подписала с партнерами соглашение об открытии специального счета возобновления нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС.

— В рамках конференции подписали соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап восстановления конфаймента. Также партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро, — написал в Telegram первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он отметил, что всего нужно накопить более 500 млн евро. На сегодняшний день есть договоренности о привлечении 100 млн евро.

Кроме того, по итогам конференции было принято совместное заявление, которым страны-партнеры поддержали стремление Украины мобилизовать ресурсы на восстановление конфайнмента. По словам Шмыгаля, к ней присоединились 24 страны.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует срочные работы по ремонту Нового безопасного конфайнмента, возведённого над четвёртым энергоблоком ЧАЭС, который получил повреждения в результате атаки российского дрона.

В банке также работают над привлечением около €500 млн для полного восстановления объекта в 2028–2030 годах.

Фото: Денис Шмыгаль

