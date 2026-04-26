Восстановление конфаймента ЧАЭС: Украина подписала соглашение с ЕБРР на €30 млн
- Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 30 млн евро для первого этапа возобновления конфайнмента на Чернобыльская АЭС.
- Партнеры уже задекларировали около 100 млн евро помощи, в то время как общая потребность превышает 500 млн евро.
- К совместному заявлению о поддержке восстановления объекта присоединились 24 страны.
Украина подписала соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап возобновления конфайнмента (защитного сооружения) на Чернобыльской АЭС, сообщил Денис Шмыгаль.
Подписание соглашения Украины с ЕБРР о 30 млн евро
Во время Международной Чернобыльской конференции по восстановлению и ядерной безопасности Украина подписала с партнерами соглашение об открытии специального счета возобновления нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС.
— В рамках конференции подписали соглашение с ЕБРР о 30 млн евро на первый этап восстановления конфаймента. Также партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро, — написал в Telegram первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.
Он отметил, что всего нужно накопить более 500 млн евро. На сегодняшний день есть договоренности о привлечении 100 млн евро.
Кроме того, по итогам конференции было принято совместное заявление, которым страны-партнеры поддержали стремление Украины мобилизовать ресурсы на восстановление конфайнмента. По словам Шмыгаля, к ней присоединились 24 страны.
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует срочные работы по ремонту Нового безопасного конфайнмента, возведённого над четвёртым энергоблоком ЧАЭС, который получил повреждения в результате атаки российского дрона.
В банке также работают над привлечением около €500 млн для полного восстановления объекта в 2028–2030 годах.
Фото: Денис Шмыгаль