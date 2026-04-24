Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) финансирует срочные работы по ремонту Нового безопасного конфайнмента, возведённого над четвёртым энергоблоком ЧАЭС, который получил повреждения в результате атаки российского дрона.

В банке также работают над привлечением около €500 млн для полного восстановления объекта в 2028–2030 годах.

Об этом сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время брифинга в пятницу, 24 апреля.

ЕБРР ищет финансирование для ремонта укрытия над ЧАЭС

— Нам нужны твёрдые обязательства по финансированию до конца 2027 года, потому что реальная работа по полному ремонту должна начаться в 2028 году с целью её завершения в 2030 году. Эти временные рамки определены, чтобы избежать риска коррозии, – отметила она.

По словам главы ЕБРР, в случае отсутствия ремонта может начаться коррозия, которая способна существенно повредить конструкцию НБК.

— Вот почему время имеет решающее значение. У нас ещё есть несколько лет, но завершение ремонта до конца 2030 года важно в этом отношении, – отметила Рено-Бассо.

Она пояснила, что сумма в €500 млн является ориентировочной оценкой стоимости работ, которая должна дать донорам понимание необходимых ресурсов.

— Конечно, существует риск из-за сбоев в цепочке поставок, возможно, инфляции и т.д., что эта сумма будет выше, – заметила Рено-Бассо.

Президент ЕБРР добавила, что в настоящее время банк ведёт переговоры с потенциальными партнёрами, объясняя объёмы финансирования и сроки его предоставления.

— На очень краткосрочную перспективу у нас есть достаточное финансирование для проведения очень краткосрочного ремонта, чтобы стабилизировать ситуацию, – в то же время заверила президент банка.

Она напомнила, что первой €10 млн на эти нужды в прошлом году выделила Франция, чьи компании принимали участие в проектировании НБК.

Позже к финансированию присоединились Великобритания, Нидерланды и Канада.

По словам Рено-Бассо, эти средства уже используются для подготовительных работ.

— Я имею в виду детальную оценку и срочный ремонт, – добавила она.

Глава ЕБРР подчеркнула, что до конца 2027 года необходимо привлечь значительно большую сумму – около €500 млн.

Она также сообщила, что переговоры с партнёрами дают положительные сигналы, однако конкретных финансовых обязательств пока нет.

Рено-Бассо напомнила, что строительство НБК продолжалось несколько лет и стоило $2 млрд. Объект был рассчитан на 100 лет эксплуатации.

После попадания российского дрона и пожара была повреждена конструкция и выведены из строя ключевые функции защитного сооружения.

Она выразила надежду, что вопрос финансирования восстановления НБК рассмотрят на ближайшей встрече G7.

14 февраля 2025 года Россия осуществила прямое попадание ударного беспилотника в Арку НБК.

В результате атаки была нарушена герметичность оболочки, утрачена функция антикоррозионной защиты металлических конструкций, а также повреждены критически важные системы и оборудование.

