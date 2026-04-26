Україна підписала угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту (захисної споруди) на Чорнобильської АЕС, повідомив Денис Шмигаль.

Під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки Україна підписала із партнерами угоду про відкриття спеціального рахунку для відновлення нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС.

– У межах конференції підписали угоду з ЄБРР про 30 млн євро на перший етап відновлення конфайнменту. Також партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро, – написав у Telegram перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він зауважив, що всього потрібно накопичити понад 500 млн євро. На сьогодні є домовленості про залучення 100 млн євро.

Крім того, за підсумками конференції було ухвалено спільну заяву, якою країни-партнери підтримали прагнення України мобілізувати ресурси на відновлення конфайнменту. За словами Шмигаля, до неї долучились 24 країни.

Нагадаємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) фінансує термінові роботи з ремонту Нового безпечного конфайнменту, зведеного над четвертим енергоблоком ЧАЕС, який зазнав пошкоджень унаслідок атаки російського дрона.

У банку також працюють над залученням близько €500 млн для повного відновлення об’єкта у 2028–2030 роках.

