У Житомирській області затримали двох російських агентів, які намагалися здійснити замовне вбивство Героя України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Двоє агентів РФ готували замах на Героя України

За даними СБУ, двоє агентів провели дорозвідку біля оселі військового та погодили з представниками російських спецслужб план вбивства.

Після цього вони чекали від куратора з Росії геолокацію схрону, з якого мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його житла.

Проте правоохоронці затримали обох кілерів на етапі підготовки до замаху на життя Героя України.

За інформацією СБУ, замовлення РФ виконували двоє наркозалежних з Коростишева. У поле зору російських спецслужб вони потрапили через Telegram-канали, де шукали легкі заробітки на дозу.

За даними слідства, спочатку агентам дали “тестові завдання”. Зокрема, в СБУ дізналися, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств у північному регіоні України.

У них вилучили під час обшуків смартфони з доказами їхніх контактів з російськими спецслужбістами та підготовки до нападу на військового. Обом чоловікам повідомили про підозру:

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу;

пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) КК.

Як зазначили в СБУ, російські агенти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне тюремне ув’язнення з можливою конфіскацією майна.

Фото : СБУ

