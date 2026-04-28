Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу проєкт нового Цивільного кодексу (№15150) на пленарному засіданні.

Як повідомляє Верховна Рада, за відповідне рішення проголосували 254 народні депутати.

Рада ухвалила проєкт Цивільного кодексу в першому читанні

Проєкт спрямований на глобальне оновлення приватного (цивільного) права України. Ключове завдання – ухвалити цілісний та внутрішньо узгоджений Цивільний кодекс, який стане ефективним інструментом.

Зараз дивляться

Для комплексного оновлення пропонують об’єднати норми чинних Цивільного та Сімейного кодексів, а також закону про міжнародне приватне право.

Усі ключові зміни систематизують у дев’яти взаємопов’язаних книгах, які охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

У Верховній Раді звернули увагу, що дев’ята книга Публічність прав цивільних регулюватиме реєстрацію прав, обтяжень та юридичних фактів, що є нетиповим рішенням, адже зазвичай ці питання залишаються поза межами кодексів приватного права.

Новий проєкт Цивільного кодексу пропонує фундаментальні зміни в регулюванні життя українців. Серед найважливіших нововведень:

офіційне визнання національних звичаїв та локальних актів юридичних осіб;

закріплення права на спадкування цифрових речей та репарацій;

впровадження режиму спільного майна подружжя та можливість розпоряджатися репродуктивним матеріалом через заповіт;

встановлення вичерпності організаційно-правових форм юридичних осіб та розширення переліку речових прав;

запровадження принципу заборони суперечливої поведінки;

у склад збитків включатимуть превентивні витрати.

Народна депутатка Інна Совсун звернула увагу, що проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує низку норм, які вже викликали хвилю обговорень через втручання держави в особисте життя.

Серед найсуперечливіших моментів:

Суд отримає право затягувати розлучення, якщо вважатиме, що це відповідає “доброзвичайності”. Якщо ж у пари є діти, етап спроб примирення стає обов’язковим. Совсун зазначила, що це лише збільшить витрати на юристів та тиск на дорослих людей, які вже ухвалили рішення.

Якщо чоловік чи дружина вважатимуть поведінку партнера “негідною” (зокрема, через аморальний вчинок або зраду), то суд може зобов’язати винну сторону повернути прізвище, яке було до заміжжя або одруження, після розлучення.

Документ забороняє дискримінацію за будь-якими ознаками (від ваги до політичних поглядів), проте робить виняток: якщо це необхідно для “захисту доброзвичайності”. Як саме суди трактуватимуть цей пункт – залишається під питанням.

Згодом очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону роз’яснив резонансні питання щодо документа.

За його словами, норму про зниження шлюбного віку до 14 років, яку хотіли внести в нову редакцію Цивільного кодексу, вилучили після дискусій та критики суспільства.

Також він розповів, що проєктом документа не запроваджуються обмеження на розлучення під час вагітності або протягом року після народження дитини, а також не передбачається посилення правил вилучення дітей.

Крім цього, немає жодних нових норм, які дозволяли б “примушувати до шлюбу” в разі відмови.

Варто зазначити, що Факти ICTV разом з експертами розбирали, яких змін потребує проєкт нового Цивільного кодексу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.