Рада ухвалила проєкт Цивільного кодексу в першому читанні: що передбачає
- Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. Він об’єднує сімейне, спадкове та міжнародне законодавство у дев'яти книгах.
- Окрім прогресивних новел про цифрові речі та репарації, документ містить дискусійні норми про "доброзвичайність" та примусове примирення подружжя.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу проєкт нового Цивільного кодексу (№15150) на пленарному засіданні.
Як повідомляє Верховна Рада, за відповідне рішення проголосували 254 народні депутати.
Проєкт спрямований на глобальне оновлення приватного (цивільного) права України. Ключове завдання – ухвалити цілісний та внутрішньо узгоджений Цивільний кодекс, який стане ефективним інструментом.
Для комплексного оновлення пропонують об’єднати норми чинних Цивільного та Сімейного кодексів, а також закону про міжнародне приватне право.
Усі ключові зміни систематизують у дев’яти взаємопов’язаних книгах, які охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.
У Верховній Раді звернули увагу, що дев’ята книга Публічність прав цивільних регулюватиме реєстрацію прав, обтяжень та юридичних фактів, що є нетиповим рішенням, адже зазвичай ці питання залишаються поза межами кодексів приватного права.
Новий проєкт Цивільного кодексу пропонує фундаментальні зміни в регулюванні життя українців. Серед найважливіших нововведень:
- офіційне визнання національних звичаїв та локальних актів юридичних осіб;
- закріплення права на спадкування цифрових речей та репарацій;
- впровадження режиму спільного майна подружжя та можливість розпоряджатися репродуктивним матеріалом через заповіт;
- встановлення вичерпності організаційно-правових форм юридичних осіб та розширення переліку речових прав;
- запровадження принципу заборони суперечливої поведінки;
- у склад збитків включатимуть превентивні витрати.
Народна депутатка Інна Совсун звернула увагу, що проєкт нового Цивільного кодексу України пропонує низку норм, які вже викликали хвилю обговорень через втручання держави в особисте життя.
Серед найсуперечливіших моментів:
- Суд отримає право затягувати розлучення, якщо вважатиме, що це відповідає “доброзвичайності”. Якщо ж у пари є діти, етап спроб примирення стає обов’язковим. Совсун зазначила, що це лише збільшить витрати на юристів та тиск на дорослих людей, які вже ухвалили рішення.
- Якщо чоловік чи дружина вважатимуть поведінку партнера “негідною” (зокрема, через аморальний вчинок або зраду), то суд може зобов’язати винну сторону повернути прізвище, яке було до заміжжя або одруження, після розлучення.
- Документ забороняє дискримінацію за будь-якими ознаками (від ваги до політичних поглядів), проте робить виняток: якщо це необхідно для “захисту доброзвичайності”. Як саме суди трактуватимуть цей пункт – залишається під питанням.
Згодом очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону роз’яснив резонансні питання щодо документа.
За його словами, норму про зниження шлюбного віку до 14 років, яку хотіли внести в нову редакцію Цивільного кодексу, вилучили після дискусій та критики суспільства.
Також він розповів, що проєктом документа не запроваджуються обмеження на розлучення під час вагітності або протягом року після народження дитини, а також не передбачається посилення правил вилучення дітей.
Крім цього, немає жодних нових норм, які дозволяли б “примушувати до шлюбу” в разі відмови.
