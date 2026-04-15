Украина и Италия начинают подготовку к подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных систем (Drone Deal). Итальянская сторона уже официально подтвердила свой интерес к реализации этой инициативы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Зеленский о сотрудничестве Украины и Италии по дронам

По словам Зеленского, Украина разработала специальный формат соглашения для партнеров – Drone Deal.

Президент рассказал, что речь идет об украинской военной экспертизе, оборонных способностях по дронам, ракетам, системам радиоэлектронной борьбы, а также об обмене данных.

Он рассказал, что украинская сторона предлагает объединить это с возможностями партнеров, а Италия проявила интерес к такому сотрудничеству.

– Мы договорились, что наши команды проработают детали Drone Deal между странами, – сказал Зеленский.

Как отметил президент, Украина и Италия вместе работают над увеличением взаимодействия между оборонными секторами.

Что известно о Drone Deal

Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки стали первым партнером, которому украинская сторона предложила заключить такое дроновое соглашение (Drone Deal).

Из-за нехватки систем ПВО Украина выступила с инициативой взаимовыгодного обмена технологиями: Киев предложил Вашингтону собственные разработки для борьбы с дронами в обмен на американские комплексы для перехвата баллистических целей.

Как объяснял Зеленский, это позволило бы Украине привлечь дополнительные средства и системно закрыть критические потребности в ПВО.

