Украина и Италия обсуждают Drone Deal: Рим подтвердил заинтересованность
Украина и Италия начинают подготовку к подписанию двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных систем (Drone Deal). Итальянская сторона уже официально подтвердила свой интерес к реализации этой инициативы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Зеленский о сотрудничестве Украины и Италии по дронам
По словам Зеленского, Украина разработала специальный формат соглашения для партнеров – Drone Deal.
Президент рассказал, что речь идет об украинской военной экспертизе, оборонных способностях по дронам, ракетам, системам радиоэлектронной борьбы, а также об обмене данных.
Он рассказал, что украинская сторона предлагает объединить это с возможностями партнеров, а Италия проявила интерес к такому сотрудничеству.
– Мы договорились, что наши команды проработают детали Drone Deal между странами, – сказал Зеленский.
Как отметил президент, Украина и Италия вместе работают над увеличением взаимодействия между оборонными секторами.
Что известно о Drone Deal
Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки стали первым партнером, которому украинская сторона предложила заключить такое дроновое соглашение (Drone Deal).
Из-за нехватки систем ПВО Украина выступила с инициативой взаимовыгодного обмена технологиями: Киев предложил Вашингтону собственные разработки для борьбы с дронами в обмен на американские комплексы для перехвата баллистических целей.
Как объяснял Зеленский, это позволило бы Украине привлечь дополнительные средства и системно закрыть критические потребности в ПВО.