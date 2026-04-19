Президент Володимир Зеленський розповів про Drone Deal – стратегічну угоду, яку Україна наразі пропонує європейським партнерам.

За його словами, Drone Deal включає системний захист від масованих дронових атак. Це унікальні система, яка зараз є тільки в України.

Про це глава держави заявив під час інтерв’ю дорогою з європейського турне.

Президент нагадав, що США були найбільшим партнером України. За його словами, вони і залишаються партнером, але раніше йшлося про донацію, а зараз американська зброя купляється на європейські гроші. Йдеться, передусім, про ППО та антибалістику.

– Ми підготували Drone Deal для Сполучених Штатів Америки. Пропонував це президенту Трампу. Називається Drone Deal, але туди входить система, системний захист. Раніше всі говорили, що це купол. А в нашому випадку, в сучасній війні це не просто купол, це системне розуміння, – розповів Зеленський.

Глава держави уточнив, що у системний захист входять дрони, відбиття масованих дронових атак, система РЕБ та інші системи протиповітряної оборони, які наразі є в України на озброєнні.

– Скажу просто – унікальна система, яка є на сьогодні тільки в Україні. Через таку страшну війну, яку Росія веде проти України, – зауважив він.

За словами Зеленського, йдеться про системний підхід, можливість відбивати масовані атаки Шахедами у різний спосіб.

Він зауважив, що із початком війни на Близькому Сході пропозиція України щодо Drone Deal, яка була “не такою актуальною” ще рік назад, коли була запропонована Дональду Трампу, стала дуже актуальною.

Близький схід зацікавилася Drone Deal

Зеленський нагадав, що Іран наносив удари по американських та європейських базах на території країн Близького Сходу також по інфраструктурі близькосхідних країн.

– Вони (країни Близького Сходу, – Ред.) до нас звернулись, ми відправили команди експертів, саме цієї системи, системи захисту від масованих ударів, – сказав він.

До чотирьох країн Україна відправила команди по “50 плюс людей”, які “допомогли максимально”.

– Потім я зустрівся з лідерами, це був другий етап цього трампліну… це вже ми стрибнули, можна сказати. І я спілкувався, і ми почали працювати над цією програмою під назвою Drone Deal, – пояснив президент.

Йдеться про багаторічну програму про співробітництво України та іншої країни, яка направлена на експертизу і допомогу щодо захисту від масованих атак на критичну цивільну інфраструктуру.

Зараз цю угоду президент України також возив європейцям.

Президент розповів, що в Drone Deal буде щонайменше 10 договорів про експорт української зброї та будівництво ліній виробництва в Україні та в інших країнах.

– Це також частина експорту, нові технології, які ми розробляємо разом з цією чи іншою державою, де вони інвестують, – сказав главам держави.

