Київ готується відкрити експорт української зброї за кордон. Йдеться, зокрема, про дрони, ракети і бойові технології, протестовані в рамках війни з росіянами.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Експорт зброї з України: що відомо

Володимир Зеленський зауважив, що уже погоджені всі деталі на рівні українських державних інституцій.

Зараз дивляться

– Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей, – йдеться у заяві.

Він уточнив, що Київ пропонує партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals. Йдеться про спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами союзників, а також забезпечення української експертизи та технологічного обміну.

– Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї. Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній, – пояснив український лідер.

За його словами, це дозволить українським компаніям отримати реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими.

Президент стверджує, що профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, що є прямим результатом як державних інвестицій в оборонну промисловість, так і співпраці з партнерами.

Підготовкою переліку країн, куди експорт зброї неможливий через співпрацю з Росією, займаються МЗС України, розвідка та СБУ.

Український лідер визнає, що це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї.

– РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави, – розповів він.

Президент України додав, що за рахунок того, що Україна має колосальну безпекову експертизу, є “сильні можливості виробляти зброю”.

– Потрібні також автоматичні дозволи на експорт у такому режимі, щоб час отримання дозволу був чітким і не створював ґрунту для корупції. Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, – Drone Deals – уже в роботі з країнами із трьох частин світу: Близький Схід та Затока, Європа та Кавказ, – перерахував він.

Також Зеленський анонсував, що є пропозиція для американців, однак умови мають бути вигідні для України, а також повинен бути чіткий контроль, а гроші за експорт мають допомагати нам захищатися.

Крім іншого, український лідер попередив про зміни в роботі певних державних компаній, які, за його словами, працюють “досі не в державних інтересах і не на державний бюджет”.

Нагадаємо, 18 квітня президент Володимир Зеленський розповів про Drone Deal – стратегічну угоду, яку Україна наразі пропонує європейським партнерам.

За його словами, Drone Deal включає системний захист від масованих дронових атак. Це унікальні система, яка зараз є тільки в України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.