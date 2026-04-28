За 4 місяці 2026 року Укрзалізниця отримала від продажу брухту чорних металів більше доходів, ніж за весь 2025 рік.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Продаж брухту Укрзалізницею: що відомо

Зокрема, станом на 28 квітня УЗ реалізувала 69,7 тис. тонн брухту чорних металів на загальну суму 439,9 млн гривень. Це відповідно на 16,7% та на 10% перевищує річні показники 2025 року.

100% проданого брухту придбані для потреб внутрішньої переробки на металургійних і ливарних підприємствах. Отримані кошти Укрзалізниця спрямовує на оновлення рухомого складу та покращення фінансового стану.

— Зростання продажу брухту Укрзалізницею відбулось під дією двох чинників. По перше, уряд запровадив нульову експортну квоту на брухт. По друге, керівництво УЗ почало наводити лад в аукціонах, — відзначив Дмитро Кисилевський.

За його словами, це усунуло будь-яку невизначеність щодо державної політики на ринку цієї сировини і припинило спекуляції трейдерів.

Минулого року, коли брухт масово експортували, УЗ не виконала план реалізації і не отримала заплановані кошти. Цього року – продає і отримує.

АТ Укрзалізниця у 2025 році реалізувала лише 60 тис. т брухту на 400 млн грн. при плані реалізації біля 200 тис т. Водночас експорт цієї сировини торік склав 350 тис т.

Як зазначив Дмитро Кисилевський, обмеження вивезення сировини та її спрямування для переробки всередині країни є одним з пріоритетів політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

