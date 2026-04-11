Укрзализныця запускает тестовый рейс из Киева в аэропорт Кишинева
- Укрзализныця запускает тестовый железнодорожный рейс из Киева непосредственно в аэропорт Кишинева через станцию Ревака.
- Пассажирам предлагают удобный трансфер бесплатным шаттлом, а по результатам тестирования рейс может стать постоянным.
Компания Укрзализныця вводит тестовый рейс с вокзала в Киеве в международный аэропорт Кишинева на территории Молдовы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Рейс с вокзала Киева в аэропорт Кишинева
– Укрзализныця вместе с молдавскими коллегами вводит тестовую поездку к станции Ревака вблизи международного аэропорта Кишинева, – говорится в сообщении.
Как отметили в компании, рейс поезда 351 Киев – Кишинев продолжат в Реваку в понедельник, 13 апреля.
В Укрзализныце рассказали, что оттуда пассажиров заберет бесплатный шаттл в аэропорт Кишинева.
В компании считают, что тестовый рейс покажет актуальность остановки рядом с аэропортом.
Как добавили в Укрзализныце, Ревака может появиться на маршруте 351 поезда на постоянной основе, если будет значительный спрос среди пассажиров.
Недавно компания Укрзализныця анонсировала запуск нового международного железнодорожного маршрута в болгарскую Варну.
Сообщалось, что уже есть предварительные договоренности по маршруту Киев – Львов – Черновцы – Сучава – Бухарест – Варна.