Компания Укрзализныця вводит тестовый рейс с вокзала в Киеве в международный аэропорт Кишинева на территории Молдовы.

– Укрзализныця вместе с молдавскими коллегами вводит тестовую поездку к станции Ревака вблизи международного аэропорта Кишинева, – говорится в сообщении.

Как отметили в компании, рейс поезда 351 Киев – Кишинев продолжат в Реваку в понедельник, 13 апреля.

В Укрзализныце рассказали, что оттуда пассажиров заберет бесплатный шаттл в аэропорт Кишинева.

В компании считают, что тестовый рейс покажет актуальность остановки рядом с аэропортом.

Как добавили в Укрзализныце, Ревака может появиться на маршруте 351 поезда на постоянной основе, если будет значительный спрос среди пассажиров.

Недавно компания Укрзализныця анонсировала запуск нового международного железнодорожного маршрута в болгарскую Варну.

Сообщалось, что уже есть предварительные договоренности по маршруту Киев – Львов – Черновцы – Сучава – Бухарест – Варна.

