Від Сум до самого Київського водосховища зводять суцільну лінію оборони, щоб повністю унеможливити просування російських військ та не дати окупантам жодного шансу на реалізацію їхніх стратегічних планів на цьому напрямку.

Про це сказав начальник інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ Василь Сиротенко у коментарі Укрінформ.

Лінія оборони від Сум до Київського водосховища

– Дійсно можливий будь-який перебіг дій. Противник навчився створювати відповідні угруповання і швидко перекидати сили з одного флангу на інший. На сьогодні виконується значний обсяг робіт з нарощення та будівництва саме ешелонованої та стійкої оборони, починаючи від міста Суми, – сказав він.

За словами бригадного генерала, за короткий термін Суми створили надійну ешелоновану систему захисту.

Як зазначив Сиротенко, масштаби будівництва настільки значні, що темпи та результати робіт можна відстежувати навіть через космос у режимі реального часу.

Він наголосив, що створення фортифікацій на ділянці від Київського водосховища до Сум потребує значних сил і ресурсів, щоб побудувати лінію оборони в найкоротші терміни.

На його думку, це необхідно для уникнення несподіванки та загроз для України з боку російських військ, зокрема, щоб окупанти не могли створити “буферну зону”.

Фейки РФ про “термінову підготовку до оборони Києва”

У Центрі протидії дезінформації додали, що в мережі поширюють маніпулятивні повідомлення про “термінову підготовку до оборони Києва” через загрозу російського наступу.

– Приводом стали слова військових про будівництво фортифікаційних споруд на півночі України. Насправді наразі немає загрози нового наступу Росії на Київ. Зведення оборонних ліній — це планова робота для зміцнення безпеки.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко стверджує, що ціль Росії залишається незмінною – окупація всієї України.

Але зараз Росія не має достатньо сил для наступу на столицю, сказав офіцер Сил оборони.

