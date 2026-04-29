Сьогодні вранці 29 квітня два морські безекіпажні катери ЗСУ уразили підсанкційне судно Marquise — танкер під прапором Камеруна. Судно було без вантажу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено підсанкційний танкер РФ

За даними військових, танкер перебував у дрейфі приблизно за 210 км на південний схід від російського міста Туапсе та не подавав сигнал AIS — автоматичної ідентифікаційної системи судноплавства.

У Генштабі зазначили, що судно, ймовірно, очікувало перевантаження в морі з іншого судна.

Удар припав у кормову частину танкера — в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

За інформацією ЗСУ, танкер Marquise перебуває під санкціями України, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади і використовувався Росією для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Ступінь пошкоджень судна уточнюється.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Америка не продовжуватиме дію винятку з санкцій, який дозволяє закуповувати російську нафту, що наразі перебуває в морі.

19 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 110 танкерів так званого тіньового флоту РФ зараз перебувають у морі.

Джерело : Генштаб ЗСУ

