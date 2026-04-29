Морські дрони ЗСУ уразили підсанкційний танкер РФ Marquise біля Туапсе
Сьогодні вранці 29 квітня два морські безекіпажні катери ЗСУ уразили підсанкційне судно Marquise — танкер під прапором Камеруна. Судно було без вантажу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, танкер перебував у дрейфі приблизно за 210 км на південний схід від російського міста Туапсе та не подавав сигнал AIS — автоматичної ідентифікаційної системи судноплавства.
У Генштабі зазначили, що судно, ймовірно, очікувало перевантаження в морі з іншого судна.
Удар припав у кормову частину танкера — в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.
За інформацією ЗСУ, танкер Marquise перебуває під санкціями України, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Нової Зеландії та Канади і використовувався Росією для незаконного транспортування нафтопродуктів.
Ступінь пошкоджень судна уточнюється.
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Америка не продовжуватиме дію винятку з санкцій, який дозволяє закуповувати російську нафту, що наразі перебуває в морі.
19 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що понад 110 танкерів так званого тіньового флоту РФ зараз перебувають у морі.