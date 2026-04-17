РФ ежедневно теряет по $100 млн из-за ударов по НПЗ и портам – Мадяр
Российская Федерация теряет ежедневно по $100 млн в результате украинских дроновых атак по объектам нефтяной промышленности.
Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).
Мадяр отметил, что баррель российской нефти Urals сегодня стоит 114$. По его словам, это 120 тысяч тонн “черной жижи”, или 2000 железнодорожных цистерн.
– Трехнедельное турне Свободолюбивой Украинской Птицы по маршруту наливаек: Приморск – Усть Луга – Шесхарис (Новороссийск) – Туапсе, сократило совокупную посуточную отгрузку кровавой нефти с болот на 880 тыс. баррелей, – говорится в заявлении командующего.
Он напомнил, что в ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, в результате чего на территории предприятия вспыхнул пожар.
Также Мадяр отметил, что СБС сегодня еще раз нанесли удар по терминалу в Приморске.
– Образовалось немного нефтетечение. Но об этом никому ни слова, в Ленинграде все спокойно, скоро в клубе дискотека, – пошутил командующий Силами беспилотных систем.
Он пообещал, что удары по нефтяной, логистической и портовой инфраструктуре РФ продолжатся.
Напомним, в начале апреля стало известно, что работа НПЗ Лукойл и терминала в Новороссийске была парализована после ударов дронов.
