В Украине завершилась регистрация на основную сессию национального мультипредметного теста (НМТ). В этом году в тестировании примут участие более 355 тыс. абитуриентов, что на 43 тыс. больше, чем в прошлом году.

НМТ-2026: самый популярный предмет среди абитуриентов

О деталях вступительной кампании рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

По его словам, рост количества участников показывает важную тенденцию — все больше выпускников планируют оставаться в Украине и поступать в отечественные высшие учебные заведения.

Отдельно в МОН обратили внимание на то, что более 18 тыс. участников будут сдавать НМТ за пределами Украины.

Как отметил Оксен Лисовой, даже находясь за границей, выпускники связывают свое будущее с украинским образованием и не отказываются от поступления в украинские университеты.

Самый популярный предмет на НМТ-2026:

иностранные языки,

география,

биология,

украинская литература.

Именно эти дисциплины абитуриенты считают более практичными и полезными для будущей профессии.

На НМТ-2026 самым популярным предметом является иностранный язык, ведь его выбрали 116,6 тыс. участников, и преимущественно это английский.

Среди предметов, которые чаще всего выбирают абитуриенты на НМТ в 2026 году, на втором месте оказалась география. Этому предмету отдали предпочтение 110,8 тыс. абитуриентов.

Третье место заняла биология с показателем 75,1 тыс. Примечательно, что именно такая тройка лидеров сохраняется уже второй год подряд.

В то же время интерес к естественным наукам остается ниже. По словам министра, физику выбрали около 11 тыс. участников, а химию — примерно 3 тыс.

Почему падает интерес к физике и химии

В МОН признают, что такая тенденция сохраняется не первый год, и пытаются ее изменить путем модернизации школьного образования.

— Интерес ребенка к этим предметам рождается благодаря доступу к исследованиям, современному оборудованию и реальным экспериментам, — пояснил Оксен Лисовой.

Именно поэтому одним из ключевых направлений образовательной политики стало обновление кабинетов естественных наук в школах. Недавно завершился сбор заявок от общин на модернизацию учебных помещений, после чего состоится отбор проектов.

700 миллионов на STEM-образование

В 2026 году государство планирует направить 700 млн грн на создание современных STEM-пространств в школах. Речь идет о закупке оборудования и обновлении кабинетов, чтобы сделать обучение более практичным и интересным для учеников.

В прошлом году такие возможности получили 106 школ, где уже обустроили современные образовательные пространства.

Параллельно школы проводят тематические недели естественных дисциплин, чтобы заинтересовать учеников наукой и повысить их мотивацию к изучению этих предметов.

Когда состоится НМТ

Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. В ближайшее время участники получат в своих электронных кабинетах приглашения с указанием даты, времени и места тестирования.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться в течение основного периода, предусмотрен дополнительный этап, который продлится с 11 по 16 мая.

Министр образования и науки пожелал абитуриентам уверенности в своих силах и поддержки со стороны учителей и близких.

