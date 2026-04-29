В Україні завершилася реєстрація на основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ). Цьогоріч участь у тестуванні візьмуть понад 355 тис. вступників, це на 43 тис. більше, ніж минулого року.

Про деталі вступної кампанії розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Зараз дивляться

За його словами, зростання кількості учасників показує важливу тенденцію — дедалі більше випускників планують залишатися в Україні та вступати до вітчизняних закладів вищої освіти.

Окремо в МОН звернули увагу на те, що понад 18 тис. учасників проходитимуть НМТ за межами України.

Як зазначив Оксен Лісовий, навіть перебуваючи за кордоном, випускники пов’язують своє майбутнє з українською освітою та не відмовляються від вступу до українських університетів.

Найпопулярніший предмет на НМТ-2026:

іноземні мови,

географія,

біологія,

українська література.

Саме ці дисципліни абітурієнти вважають більш практичними та корисними для майбутньої професії.

На НМТ-2026 найпопулярніший предмет – іноземна мова, адже її обрали 116,6 тис. учасників, і переважно це англійська.

Серед предметів, які найчастіше обирають вступники на НМТ у 2026 році, на другій позиції опинилася географія. Цьому предмету віддали перевагу 110,8 тис. вступників.

Третє місце посіла біологія з показником 75,1 тис. Примітно, що саме така трійка лідерів зберігається вже другий рік поспіль.

Натомість інтерес до природничих наук залишається нижчим. За словами міністра, фізику обрали близько 11 тис. учасників, а хімію — орієнтовно 3 тис.

Чому падає інтерес до фізики і хімії

У МОН визнають, що така тенденція зберігається не перший рік, і намагаються її змінити через модернізацію шкільної освіти.

– Інтерес дитини до цих предметів народжується через доступ до досліджень, сучасного обладнання та реальних експериментів, — пояснив Оксен Лісовий.

Саме тому одним із ключових напрямів освітньої політики стало оновлення природничих кабінетів у школах. Нещодавно завершився збір заявок від громад на модернізацію навчальних просторів, після чого відбудеться відбір проєктів.

700 мільйонів на STEM-освіту

У 2026 році держава планує спрямувати 700 млн грн на створення сучасних STEM-просторів у школах. Йдеться про закупівлю обладнання та оновлення кабінетів, щоб зробити навчання більш практичним і цікавим для учнів.

Минулого року такі можливості отримали 106 шкіл, де вже облаштували сучасні освітні простори.

Паралельно школи проводять тематичні тижні природничих дисциплін, щоб зацікавити учнів наукою та підвищити їхню мотивацію до вивчення цих предметів.

Коли відбудеться НМТ

Основна сесія НМТ триватиме з 20 травня до 25 червня. Найближчим часом учасники отримають у своїх електронних кабінетах запрошення із зазначенням дати, часу та місця тестування.

Для тих, хто не встиг зареєструватися під час основного періоду, передбачено додатковий етап, який триватиме з 11 до 16 травня.

Міністр освіти і науки побажав вступникам впевненості у власних силах та підтримки з боку вчителів і близьких.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.