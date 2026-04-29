Резерв+ — это мобильное приложение для военнообязанных, которое позволяет просматривать и обновлять свои учетные данные в онлайн-режиме. С его помощью пользователи могут проверить актуальную информацию о своем статусе, в частности об отсрочке, бронировании или других важных аспектах.

Приложение отображает данные из реестра военнообязанных Оберег. Все сведения, содержащиеся в реестре, автоматически подтягиваются в Резерв+, чтобы человек мог быстро получить к ним доступ без обращения в учреждения.

Некоторые пользователи обратили внимание на изменение своих данных в приложении и начали беспокоиться о возможных последствиях.

Возможно ли изменение военно-учетной специальности в Резерв+, читайте в нашем материале.

Нужно ли менять военно-учетную специальность в приложении Резерв+

Специалисты портала Юристы.UA объясняют, что в большинстве случаев гражданам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. По словам адвоката Юрия Айвазяна, изменение ВУС не влияет на статус военнообязанного, а также не имеет никаких юридических последствий.

Эту позицию поддерживает и адвокат Андрей Карпенко. Он подчеркивает, что подобные изменения не являются основанием для наложения штрафов или каких-либо ограничений. Таким образом, граждане могут не беспокоиться о своем правовом положении.

Можно ли вернуть прежние данные

В соответствии с п. 4 Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 №559, в случае выявления несоответствий между данными, указанными в военно-учетных документах (удостоверении призывника, временном удостоверении военнообязанного, военном билете), и информацией, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, гражданин имеет право инициировать внесение изменений.

В такой ситуации предусмотрено два способа действий:

для бумажных документов — необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете;

для электронного формата — подать соответствующее обращение через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, который также направляет запрос в ТЦК.

Таким образом, если у военнообязанного возникают расхождения между бумажным военно-учетным документом и данными, отраженными в Резерв+, он должен обратиться в ТЦК для актуализации и приведения информации в соответствие с реестром.

В случае расхождений между электронными и бумажными документами юристы советуют позаботиться об их согласовании. Для этого достаточно подать заявление в соответствующие органы.

Можно ли изменить ВУС в Резерв+

В приложении Резерв+ можно исправить только отдельные типы информации. Если речь идет о технических ошибках или неполных данных, пользователь может подать запрос на их исправление непосредственно через сервис.

Однако, когда необходимо изменить саму военно-учетную информацию на основании официальных документов, например, справок о службе, обучении или подготовке, то в большинстве случаев придется обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Поэтому в большинстве случаев изменение ВУС в Резерв+ будет недоступно.

В службу поддержки приложения стоит писать тогда, когда возникают технические проблемы: данные не отображаются, не обновляются или система работает некорректно. Если же вопрос касается содержания информации, решающую роль играют именно официальные документы и их правильное внесение в реестр, а не только функционал приложения.

Личный визит в ТЦК не является единственным способом подачи обращения об исправлении данных.

Адвокат и старший юрист АО Reliance Диана Груминская советует в таких случаях действовать дистанционно и подавать письменное обращение в соответствующий ТЦК. В частности, речь идет об отправке заказного письма с требованием исправить учетные данные. В заявлении необходимо четко указать основания, а также приложить копии подтверждающих документов.

Отдельно юрист подчеркивает важность фиксации самого факта обращения. Гражданину следует сохранять все доказательства подачи заявления — почтовые квитанции или электронные подтверждения. Это может иметь решающее значение в случае последующих спорных ситуаций или недоразумений с учетными данными.

Интересы гражданина может представлять адвокат. В такой ситуации юрист готовит и подает заявление от имени клиента, прилагая необходимые документы и подтверждения.

