Резерв+ — це мобільний застосунок для військовозобов’язаних, який дозволяє переглядати та оновлювати свої облікові дані в онлайн-режимі. Через нього користувачі можуть перевірити актуальну інформацію про свій статус, зокрема щодо відстрочки, бронювання або інших важливих аспектів.

Застосунок є відображенням даних із реєстру військовозобов’язаних Оберіг. Усі відомості, які містяться в реєстрі, автоматично підтягуються в Резерв+, щоб людина могла швидко отримати до них доступ без звернення до установ.

Окремі користувачі звернули увагу на зміну своїх даних у застосунку та почали хвилюватися щодо можливих наслідків.

Чи потрібна зміна військово-облікової спеціальності у застосунку Резерв+

Фахівці на порталі Юристи.UA пояснюють, що в більшості випадків громадянам не потрібно вживати жодних додаткових дій. За словами адвоката Юрія Айвазяна, зміна ВОС не впливає на статус військовозобов’язаного, а також не має жодних юридичних наслідків.

Цю позицію підтримує і адвокат Андрій Карпенко. Він наголошує, що подібні зміни не є підставою для накладення штрафів чи будь-яких обмежень. Таким чином, громадяни можуть не хвилюватися щодо свого правового становища.

Чи можна повернути попередні дані

Відповідно до п. 4 Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 №559, у випадку виявлення невідповідностей між даними, зазначеними у військово-облікових документах (посвідченні призовника, тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, військовому квитку), та інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів, громадянин має право ініціювати внесення змін.

У такій ситуації передбачено два способи дій:

для паперових документів — необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку;

для електронного формату — подати відповідне звернення через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста, який також спрямовує запит до ТЦК.

Таким чином, якщо у військовозобов’язаного виникають розбіжності між паперовим військово-обліковим документом і даними, відображеними в Резерв+, він повинен звернутися до ТЦК для актуалізації та приведення інформації у відповідність до реєстру.

У разі розбіжностей між електронними та паперовими документами, юристи радять подбати про їхнє узгодження. Для цього достатньо подати заяву до відповідних органів.

Чи можна змінити ВОС у Резерв+

У застосунку Резерв+ доступне виправлення лише окремих типів інформації. Якщо йдеться про технічні помилки або неповні дані, користувач може подати запит на їх коригування безпосередньо через сервіс.

Утім, коли потрібно змінити саму військово-облікову інформацію на підставі офіційних документів, наприклад, довідок про службу, навчання чи підготовку, то в більшості випадків доведеться звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тож переважно зміна ВОС у Резерв+ буде не доступною.

До служби підтримки застосунку варто писати тоді, коли виникають технічні проблеми: дані не відображаються, не оновлюються або система працює некоректно. Якщо ж питання стосується змісту інформації, вирішальну роль відіграють саме офіційні документи та їхнє правильне внесення до реєстру, а не лише функціонал застосунку.

Особистий візит до ТЦК не є єдиним способом подання звернення щодо виправлення даних.

Адвокатка та старша юристка АО Reliance Діана Грумінська радить у таких випадках діяти дистанційно та подавати письмове звернення до відповідного ТЦК. Зокрема, йдеться про надсилання рекомендованого листа з вимогою виправити облікові дані. У заяві необхідно чітко зазначити підстави, а також додати копії підтверджувальних документів.

Окремо юристка наголошує на важливості фіксації самого факту звернення. Громадянину варто зберігати всі докази подання заяви — поштові квитанції або електронні підтвердження. Це може мати вирішальне значення у разі подальших спірних ситуацій чи непорозумінь із обліковими даними.

Інтереси громадянина може представляти адвокат. У такій ситуації юрист готує та подає заяву від імені клієнта, додаючи необхідні документи та підтвердження.

