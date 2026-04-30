За прошедшие сутки зафиксировано 137 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Противник нанес один ракетный удар — применил две ракеты, совершил 49 авиационных ударов — сбросил 155 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 4642 дронов-камикадзе и совершил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

