Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 30 апреля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 137 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар — применил две ракеты, совершил 49 авиационных ударов — сбросил 155 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 4642 дронов-камикадзе и совершил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 30 апреля 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
