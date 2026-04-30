Протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.

