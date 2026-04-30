Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 30 квітня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів – скинув 155 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 30 квітня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 527-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.