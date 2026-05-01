В Укрэнерго сообщили, какой будет ситуация со светом по всей Украине в субботу, 2 мая.

Графики отключения света 2 мая

В компании сообщили, что 2 мая со светом будут все потребители, потому что отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются.

В то же время в Укрэнерго советуют перенести энергоемкие процессы на дневное время — с 10:00 до 16:00. Также в компании просят ограничить пользование мощными электроприборами, особенно в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Следует отметить, что враг продолжает массированно атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В результате дроновых ударов и обстрелов в прифронтовых регионах утром 1 мая были обесточены потребители в Николаевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Более того, по состоянию на утро 1 мая потребление электроэнергии возросло. Причина – облачная погода.

