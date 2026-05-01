Графіки відключення світла на 2 травня: чи будуть обмеження у суботу
В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у суботу, 2 травня.
Графіки відключення світла 2 травня
У компанії повідомили, що 2 травня зі світлом будуть всі споживачі, оскільки відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.
Водночас в Укренерго радять перенести енергоємні процеси на денний час – з 10:00 до 16:00. Також у компанії просять обмежити користування потужними електроприладами, особливо у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Варто зазначити, що ворог продовжує масовано атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок дронових ударів та обстрілів у прифронтових регіонах вранці 1 травня були знеструмлені споживачі у Миколаївській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.
Ба більше, станом на ранок 1 травня споживання електроенергії зросло. Причина – хмарна погода.