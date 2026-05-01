Игра в мир для Трампа: настоящие мотивы Путина по перемирию на 9 мая и будет ли тишина

Президент США Дональд Трамп провел разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они обсудили возможность небольшого перемирия в Украине на 9 мая.

Со своей стороны, глава нашего государства Владимир Зеленский поручил своим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали. Он подчеркнул, что важно, чтобы прекращение огня длилось не несколько часов, пока идет парад в Москве, важно, чтобы мир был установлен на долгосрочный срок.

Факты ICTV взяли комментарий у политолога Владимира Фесенко и узнали, что действительно стоит за мирным предложением Кремля и чего ожидать от очередного перемирия, в случае его согласования.

Зачем РФ перемирие на 9 мая

Понятно, что предложение установить перемирие на 9 мая исходит именно от Кремля, поскольку для Дональда Трампа эта дата не имеет никакого значения, отмечает Владимир Фесенко.

– Продвигать тему перемирия именно на 9 мая может только Путин. Однако поскольку Трампу важно показать себя миротворцем, то именно идея мирной инициативы была его, просто без привязки к конкретной дате. А уже Путин мог сказать, что согласен и предложил 9 мая, – говорит политолог.

В то же время, эксперт отмечает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину перемирие на 9 мая нужно не для того, чтобы не было обстрелов Красной площади во время парада. Поскольку, отмечает Владимир Фесенко, хоть теоретически Украина может ударить по Москве, однако фактически столица РФ — один из самых защищенных городов в мире.

– Там тройная линия ПВО еще с советских времен. Ни один боевой дрон не долетал до Красной площади. Просто, чтобы не было фантазий на эту тему. И Путину перемирие на 9 мая нужно не для того, чтобы не было обстрелов Красной площади, их бы и так не было, а если бы и были, то это не дало бы сильных результатов, — говорит политолог.

Для Путина эта мирная инициатива – скорее пропагандистская история, тактика демонстрации именно Трампу, что он готов договариваться, что не против переговоров.

– Надо понимать, что Путину нужно подпитывать веру Трампа в то, что он хочет завершить войну. Вот в чем главный смысл. Поэтому вся эта история с перемирием — это действительно пропагандистский пшик и тактический тоже, — говорит эксперт.

Владимир Фесенко отмечает, что вся эта мирная инициатива больше похожа на игру в договоренности, что можно добиться результатов, а на самом деле является всего лишь имитацией этого, не больше.

Перемирие на 9 мая: стоит ли ожидать тишины

Никакого серьезного значения это перемирие не имеет и, по мнению Владимира Фесенко, будет та же история, что и с режимом тишины на Пасху.

В лучшем случае, считает политолог, не будет воздушных атак в течение нескольких дней, а также, возможно, снизится интенсивность боевых действий и то не на всех направлениях.

– Поэтому это так называемое перемирие не приблизит нас к миру. Напротив, это зигзаги, это то, что отвлекает от реального мирного процесса. Мы все это уже проходили. У нас есть печальный опыт, помните так называемые минские перемирия, которые еще на официальном уровне называли “датские”? То есть от даты к дате, от праздника к празднику, без реального содержательного результата, – говорит политолог.

Это игра, которая заключается в том, что можно договариваться о краткосрочных перемириях, а на самом деле к реальному миру не приблизится.

– Поэтому эта игра, в данном случае, игра скорее Путина с Трампом, на самом деле практически не влияет на реальный переговорный процесс, – говорит Владимир Фесенко.

В то же время, позитив, который можно выделить из разговора Трампа и Путина — президент США не забывает об Украине.

– Трамп помнит об Украине, о том, что война не закончилась, что украино-российской войной нужно еще заниматься, – добавляет политолог.

То есть версия о том, что Трамп выйдет из переговоров или забыл об Украине, не соответствует действительности, что является положительным для нас моментом.

Связанные темы:

