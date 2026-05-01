Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 1 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Противник совершил 51 авиационный удар и сбросил 166 управляемых авиабомб.
Сейчас смотрят
Кроме того, противник привлек для поражения 5 980 дронов-камикадзе и совершил 2 201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1528-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.