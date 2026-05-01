В мае 2026 года в Украине продолжают действовать обновленные социальные выплаты на детей, пересмотренные с учетом повышенного прожиточного минимума — 3209 грн.

Соответствующие нормы предусмотрены государственным бюджетом и остаются актуальными для большинства категорий семей.

Социальные выплаты на детей с 1 мая

Незастрахованные беременные женщины могут получить дородовую помощь — около 7 тыс. грн на одного ребенка. Выплаты приходят в течение 70 дней до родов и 56 дней после них (или 70 дней в случае осложнений или рождения двойни/тройни).

Для женщин, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, на протяжении 180 дней.

После рождения ребенка семья имеет право на единоразовое пособие в размере 50 тыс. грн, а также ежемесячную выплату по уходу за ребенком до одного года — 7 тыс. грн. Для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, эта сумма увеличивается до 10 500 грн.

Программа Пакет малыша продолжит действовать и в мае – родители могут выбрать либо натуральную помощь, либо денежную компенсацию в размере 8 451 грн.

Также продолжает действовать программа єЯсла: если один из родителей выходит на работу после достижения ребенком одного года, государство выплачивает 8 тыс. грн ежемесячно (12 тыс. грн — для детей с инвалидностью).

Выплаты для одиноких матерей по-прежнему определяются индивидуально в зависимости от доходов семьи. В 2026 году он составляет 2 817 грн для детей до 6 лет и 3 512 грн — для детей 6-18 лет.

Минимальные алименты составляют от 1 408,50 грн для детей до 6 лет и от 1 756 грн — для детей 6–18 лет, тогда как максимальные могут достигать 28 170 грн и 35 120 грн соответственно.

Помощь опекунам и попечителям зависит от возраста ребенка и может составлять от 7 042 грн до 12 292 грн.

Социальные выплаты детям с инвалидностью стартуют от 1816,5 грн и растут в зависимости от потребностей в уходе.

Среди дополнительных выплат – 2 100 грн для детей из многодетных семей и 3 000 грн для детей внутриперемещенных лиц. Важно, что теперь помощь для детей ВПЛ начисляется независимо от дохода семьи при условии подачи заявления до 1 июня.

Также действует программа Муниципальная няня, которая предусматривает компенсацию более 8 600 грн ежемесячно для отдельных категорий семей.

Отдельно государство выплачивает 50 тыс. грн на каждого ребенка, который вернулся с временно оккупированных территорий или после депортации.

