В мае 2026 года в Украине продолжает действовать реформа системы социальной поддержки, в рамках которой помощь малоимущим семьям интегрируется в единый формат — базовую социальную помощь.

Такой подход изменяет принцип начисления выплат, объединяя несколько видов государственной поддержки в одну систему, которая учитывает состав семьи и реальные доходы.

Помощь малообеспеченным семьям в мае 2026 года: размер

Правовую основу составляют законы Украины о социальной помощи, прожиточном минимуме и государственном бюджете на 2026 год.

С начала года действует новая модель, объединившая помощь малообеспеченным семьям, выплаты одиноким матерям, поддержку многодетных семей, временную помощь детям без алиментов, а также выплаты людям без пенсии и лицам с инвалидностью.

Расчет помощи в мае базируется на единой величине — 4 500 грн. Она применяется к первому члену семьи, который обратился за помощью, детям до 18 лет и лицам с инвалидностью I–II групп. Для других взрослых членов семьи используется коэффициент 70% — 3 150 грн.

После определения общей базовой суммы для семьи учитывается среднемесячный доход домохозяйства. Его рассчитывают как среднее значение всех официальных доходов за последние три месяца. Разница между базовой суммой и этим доходом составляет размер ежемесячного пособия.

К примеру, если семья состоит из двух взрослых и ребенка, базовая сумма будет составлять 12 150 грн. Если среднемесячный доход семьи — 7 020 грн, государство будет выплачивать разницу — 5 130 грн ежемесячно.

Таким образом, в мае 2026 года система социальной поддержки продолжает работать по обновленным правилам, делая помощь более адресной и привязанной к реальным финансовым потребностям семей.

Кому не назначается помощь в мае 2026 года

В мае 2026 года законодательство определяет список случаев, когда семья не может претендовать на государственную социальную помощь.

В частности, выплаты не назначаются, если среди членов семьи есть трудоспособные лица от 18 лет, которые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат в армии, не ведут предпринимательскую деятельность и не зарегистрированы в центре занятости.

Также основанием для отказа являются значительные финансовые расходы или сбережения. Речь идет о покупках на сумму более 100 тыс. грн в течение последнего года (за исключением расходов на лечение, образование или коммунальные услуги), а также о наличии средств сверх этой суммы на банковских счетах или облигациях.

Помощь не назначат и в случае, если семья имеет в собственности второе жилье (кроме случаев, когда оно расположено в зоне боевых действий или разрушено), а также более одного автомобиля в возрасте до 15 лет (за исключением мопедов и прицепов).

Как оформить помощь малоимущим семьям в мае

Оформить социальную помощь в мае можно как онлайн, так и офлайн. Подать заявку можно через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, а также через Дію. Кроме того, обращение принимается в ЦПАУ, сервисных центрах ПФУ, органах местных властей или по почте.

