Снижение внимания США к войне в Украине заставляет Киев пересматривать подходы к предстоящим переговорам с Россией и искать альтернативные площадки для диалога.

Об этом пишет Politico.

Переговоры с РФ без участия в США: что известно

Как пишет Politico, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает альтернативные форматы переговоров с Россией без участия Соединенных Штатов.

— Президент Украины Владимир Зеленский, который в течение последнего года активно пытался заручиться поддержкой Дональда Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США продолжать участвовать в переговорах, разрабатывая стратегию действий без их участия, — говорится в сообщении.

В частности глава государства надеется, что следующий раунд переговоров с Россией состоится при поддержке Турции.

В то же время, Politico сообщает о существенном падении уровня доверия в Украине к будущей поддержке со стороны США.

Согласно новому общенациональному опросу Киевского международного института социологии, лишь около 40% респондентов считают, что Вашингтон предоставит необходимую помощь, что на 17 процентных пунктов меньше, чем в январе.

Параллельно уменьшилась и доля доверяющих будущим гарантиям безопасности США — с 39% до 27%, что свидетельствует о заметном снижении ожиданий украинцев относительно американской поддержки.

Такие изменения в подходах Украины происходят на фоне более широкого смещения США с войны в Украине на ситуацию на Ближнем Востоке.

По оценкам европейских чиновников, это уже влияет на темпы координации между Вашингтоном и Киевом и подталкивает европейских союзников к более активному формированию собственных инициатив безопасности и большей автономии от США в вопросах обороны и дипломатии.

Напомним, в начале апреля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность организовать следующий раунд переговоров между Украиной и Россией о возможном завершении войны.

Президент Турции заверил Владимира Зеленского в готовности страны содействовать мирному урегулированию и поддерживать территориальную целостность Украины. Он также подтвердил, что Турция готова принять представителей Украины, США и России для проведения очередного раунда переговоров, отмечая необходимость усиления стабильности в регионе.

