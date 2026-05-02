Зниження уваги США до війни в Україні змушує Київ переглядати підходи до майбутніх переговорів із Росією та шукати альтернативні майданчики для діалогу.

Про це пише Politico.

Переговори з РФ без участі США: що відомо

Як пише Politico, президент України Володимир Зеленський розглядає альтернативні формати переговорів із Росією без участі Сполучених Штатів.

— Президент України Володимир Зеленський, який протягом останнього року активно намагався заручитися підтримкою Дональда Трампа, схоже, відходить від спроб переконати США продовжувати брати участь у переговорах та натомість розробляє стратегію дій без їхньої участі, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, глава держави сподівається, що наступний раунд переговорів з Росією відбудеться за підтримки Туреччини.

Водночас Politico повідомляє про суттєве падіння рівня довіри в Україні до майбутньої підтримки з боку США.

Згідно з новим загальнонаціональним опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, лише близько 40% респондентів вважають, що Вашингтон надасть необхідну допомогу, що на 17 відсоткових пунктів менше, ніж у січні.

Паралельно зменшилася й частка тих, хто довіряє майбутнім гарантіям безпеки США — з 39% до 27%, що свідчить про помітне зниження очікувань українців щодо американської підтримки.

Такі зміни в підходах України відбуваються на тлі ширшого зсуву уваги США з війни в Україні на ситуацію на Близькому Сході.

За оцінками європейських посадовців, це вже впливає на темпи координації між Вашингтоном і Києвом та підштовхує європейських союзників до активнішого формування власних безпекових ініціатив і більшої автономії від США у питаннях оборони та дипломатії.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність організувати наступний раунд переговорів між Україною та Росією щодо можливого завершення війни.

Президент Туреччини запевнив Володимира Зеленського у готовності країни сприяти мирному врегулюванню та підтримувати територіальну цілісність України. Він також підтвердив, що Туреччина готова прийняти представників України, США та Росії для проведення чергового раунду переговорів, наголошуючи на необхідності посилення стабільності в регіоні.

