Виплати ВПО за втрачене житло: погоджено понад 3 тис. заявок на фінансування ваучерів
В Україні погодили вже 3 296 заявок на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій на загальну суму 6,59 млрд грн.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Виплати ВПО за втрачене житло: що відомо
Зазначається, що в межах програми єВідновлення вже понад 3 тис. заявників отримали підтвердження фінансування.
Найпершими фінансування отримують:
- ветерани;
- учасники бойових дій;
- люди з інвалідністю внаслідок війни.
Кулеба наголосив, що попит на житлові ваучери для ВПО високий – отримали понад 5 тис. звернень тільки за першу годину, понад 12 тис. – за перший день.
Загалом у програмі вже понад 37 тис. заяв, з яких понад 27 600 погоджені комісіями на місцях.
– Держава спрямувала майже 6,6 млрд грн на перший етап. Паралельно працюємо над залученням ще близько 3,9 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи. Житловий ваучер – це 2 млн грн на придбання житла: квартиру чи будинок, інвестування в будівництво або часткове погашення іпотеки, – розповів він.
Міністр зауважив, що оператором програми є Укрпошта. Для супроводження угод пройшли спеціальне навчання понад 1 тис. нотаріусів.
Також, за його словами, після підтвердження фінансування є 60 днів, щоб укласти договір.
Кулеба попередив, що черга формується автоматично і оновлюється щодня, тож щойно з’являється фінансування, заявники отримують повідомлення в Дії.
Тим часом Міністерство розвитку громад та територій нагадало, що усім, хто подавався на програму, треба перевіряти застосунок Дія.
– Люди, за заявками яких підтверджено фінансування, вже бачать у застосунку Дія оновлений статус житлового ваучера – “зверніться до нотаріуса”. Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу – придбання житла, – заявив Олексій Кулеба.
В міністерстві зазначили, що якщо фінансування ще не підтверджено, заявка залишається в черзі.
Таким чином, вона автоматично рухатиметься відповідно до надходження коштів.
Нагадаємо, міністр Кулеба повідомляв, що виплати ВПО за втрачене житло стартували 1 травня.
Нагадаємо, що перші кошти на компенсації за пошкоджене житло у межах програми єВідновлення уряд виділив у травні 2023 року.
Зокрема, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії тоді спрямували 4,4 млрд грн.
Програма єВідновлення повністю цифровізована: українці можуть подавати заявки через застосунок Дія.