В Україні погодили вже 3 296 заявок на житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій на загальну суму 6,59 млрд грн.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Виплати ВПО за втрачене житло: що відомо

Зазначається, що в межах програми єВідновлення вже понад 3 тис. заявників отримали підтвердження фінансування.

Найпершими фінансування отримують:

ветерани;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни.

Кулеба наголосив, що попит на житлові ваучери для ВПО високий – отримали понад 5 тис. звернень тільки за першу годину, понад 12 тис. – за перший день.

Загалом у програмі вже понад 37 тис. заяв, з яких понад 27 600 погоджені комісіями на місцях.

– Держава спрямувала майже 6,6 млрд грн на перший етап. Паралельно працюємо над залученням ще близько 3,9 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи. Житловий ваучер – це 2 млн грн на придбання житла: квартиру чи будинок, інвестування в будівництво або часткове погашення іпотеки, – розповів він.

Міністр зауважив, що оператором програми є Укрпошта. Для супроводження угод пройшли спеціальне навчання понад 1 тис. нотаріусів.

Також, за його словами, після підтвердження фінансування є 60 днів, щоб укласти договір.

Кулеба попередив, що черга формується автоматично і оновлюється щодня, тож щойно з’являється фінансування, заявники отримують повідомлення в Дії.

Тим часом Міністерство розвитку громад та територій нагадало, що усім, хто подавався на програму, треба перевіряти застосунок Дія.

– Люди, за заявками яких підтверджено фінансування, вже бачать у застосунку Дія оновлений статус житлового ваучера – “зверніться до нотаріуса”. Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу – придбання житла, – заявив Олексій Кулеба.

В міністерстві зазначили, що якщо фінансування ще не підтверджено, заявка залишається в черзі.

Таким чином, вона автоматично рухатиметься відповідно до надходження коштів.

Нагадаємо, міністр Кулеба повідомляв, що виплати ВПО за втрачене житло стартували 1 травня.

Нагадаємо, що перші кошти на компенсації за пошкоджене житло у межах програми єВідновлення уряд виділив у травні 2023 року.

Зокрема, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії тоді спрямували 4,4 млрд грн.

Програма єВідновлення повністю цифровізована: українці можуть подавати заявки через застосунок Дія.

