Кабмін виділив перші кошти для компенсацій пошкодженого житла – Шмигаль

Уряд виділив перші кошти, які спрямують на компенсації українцям за пошкоджене внаслідок російських атак житло у рамках програми єВідновлення.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже виділено 4,4 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Шмигаль зазначив, що загалом зібрано близько 62 млрд грн. Майже половина – це вилучені кошти Росії. Гроші переважно спрямовують на ремонт житла українців, критичної інфраструктури та пілотні проєкти відновлення.

В Україні вже понад тиждень працює програма єВідновлення – громадянам виплачують кошти на ремонт житла, пошкодженого під час війни.

Програма повністю цифровізована, тому українці можуть повідомити про пошкодження за допомогою мобільного додатку Дія. Зокрема, вже подано майже 11,7 тис. заявок. Найбільше повідомлень надійшло від мешканців Харківської, Київської та Миколаївської областей.

Як працює програма єВідновлення, яка максимальна сума виплат і як подати заяву через додаток Дія – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

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