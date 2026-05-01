Із 1 травня внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати перші виплати у межах програми єВідновлення.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду.

Виплати ВПО за житло: що відомо

З 1 травня в Україні стартує новий етап програми єВідновлення — виплати компенсацій для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

За словами Кулеби, заявки на отримання допомоги збирали понад два місяці. Після їх опрацювання держава розпочинає перерахування коштів заявникам.

Паралельно відкривається можливість бронювання коштів через портал Дія у межах окремого компонента програми — Житло для ВПО з ТОТ.

Хто отримає виплати зараз, а кому доведеться чекати

На першому етапі компенсації у межах програми єВідновлення для ВПО з тимчасово окупованих територій отримають не всі заявники.

Як повідомив Олексій Кулеба, першими виплати призначають:

військовослужбовцям;

людям з інвалідністю I та II груп.

Саме ці категорії мають пріоритет у черзі на отримання коштів.

Водночас інші внутрішньо переміщені особи, які втратили житло на ТОТ, також можуть подати заявку через Дію, однак виплати для них залежатимуть від місця в електронній черзі та наявності фінансування.

Черга формується автоматично — виключно за датою та часом подання заявки, без ручного втручання. Це означає, що навіть ті, хто втратив житло ще у 2022 році, можуть отримати компенсацію пізніше, якщо подали заявку не першими або якщо коштів на цей момент недостатньо.

Як уточнила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, на цьому етапі отримати житловий ваучер номіналом на суму 2 млн грн зможуть 3 300 родин.

Після перевірки даних і підтвердження фінансування кошти перераховуватимуть на рахунок заявника протягом п’яти днів.

Що відомо про житлові ваучери для ВПО

Житловий ваучер — це електронний документ, який гарантує фінансування купівлі житла. Максимальна сума допомоги — до 2 млн грн на одну особу або сім’ю.

Ваучер дозволяє не лише придбати квартиру чи будинок, а й інвестувати у будівництво житла, внести перший внесок за іпотекою або частково погасити кредит.

Це фактично альтернатива класичній компенсації, адже раніше ВПО з ТОТ не могли отримати виплати через неможливість обстеження житла. Тепер держава пропонує механізм, який дає можливість купити нову оселю в безпечному регіоні.

За словами Олексія Кулеби, на перший етап уже є фінансування — близько $180 млн, що дозволить забезпечити допомогою приблизно 3 700 родин.

Хто може отримати житлові ваучери

На старті програма охоплює не всіх переселенців.

Право на ваучери мають:

ВПО зі статусом учасника бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас є обмеження. Ваучери не надаватимуть тим, хто:

вже має житло на підконтрольній території (за винятком зон бойових дій);

раніше отримував компенсацію або житло від держави;

перебуває під санкціями або має судимість.

Уряд планує поступово розширювати програму на інші категорії ВПО.

Як працює система: пояснення

Після подання заявки та її перевірки спеціальна комісія ухвалює рішення про надання допомоги. Після цього автоматично формується житловий ваучер і з’являється у Дії.

Далі заявник подає звернення на бронювання коштів. Якщо фінансування є — протягом п’яти днів підтверджується резервування грошей. Якщо ні — заявка потрапляє в електронну чергу.

Після підтвердження бронювання людина має до 60 днів, щоб знайти житло та оформити угоду у нотаріуса. У цей період кошти резервуються державою.

Гроші перераховують безпосередньо продавцю житла або банку (у разі іпотеки).

Важливо, що ваучер діє 5 років, а придбане житло не можна продавати протягом цього часу.

Нагадаємо, що перші кошти на компенсації за пошкоджене житло у межах програми єВідновлення уряд виділив у травні 2023 року.

Зокрема, з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії тоді спрямували 4,4 млрд грн.

Програма єВідновлення повністю цифровізована: українці можуть подавати заявки через застосунок Дія.

Джерело : Укринформ

