В воскресенье, 3 мая, президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский в Ереване: что известно

Сергей Никифоров уточнил, что сегодня у президента Зеленского запланированы встречи с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Президент Украины, комментируя свой визит, подчеркнул, что ключевым вопросом, который он планирует обсудить на встречах с партнерами, является “больше безопасности и координации для всех нас”.

Тем временем глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что также встретится с украинским лидером на саммите Европейского политического сообщества.

По данным Укринформа, глава польского правительства отметил, что всего в Ереване встретятся лидеры около 50 стран, в том числе состоятся и двусторонние встречи.

Он подчеркнул, что ситуация сейчас особенная, а потому “очень важно поддерживать контакты и элементарное единство европейского политического сообщества”, к которому принадлежат не только страны ЕС, но и другие партнеры, такие, как Армения, принимающая гостей этого саммита.

– Во время стратегического хаоса и геополитической неопределенности – а этот хаос, к сожалению, иногда принимает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке, – для меня очень важно вместе с другими лидерами предоставить международной политике определенный признак ответственности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, – подытожил Туск.

Заметим, что на саммит Европейского политического сообщества под лозунгом Строим будущее: единство и стабильность в Европе в этом году пригласили 48 глав государств и правительств, в том числе из Евросоюза, Великобритании, Украины, Балканских стран и Южного Кавказа.

На форуме впервые побывает страна, не являющаяся частью Европы – Канада, которую представит премьер-министр Марк Карни.

Ранее президент договорился о возможности личной встречи с премьером Словакии Робертом Фицо на саммите Европейского политического сообщества 4 мая в Ереване.

