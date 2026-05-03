У неділю, 3 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Єревана на саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Зеленський у Єревані: що відомо

Сергій Никифоров уточнив, що сьогодні у президента Зеленського заплановані зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.

Президент України, коментуючи свій візит, наголосив, що ключовим питанням, яке він планує обговорити на зустрічах з партнерами – “більше безпеки та координації для всіх нас”.

Тим часом очільник польського уряду Дональд Туск повідомив, що також зустрінеться з українським лідером на саміті Європейської політичної спільноти.

За даними Укрінформу, глава польського уряду зазначив, що всього в Єревані зустрінуться лідери близько 50 країн, зокрема відбудуться й двосторонні зустрічі.

Він наголосив, що ситуація зараз є особливою, а тому “дуже важливо підтримувати контакти й елементарну єдність європейської політичної спільноти”, до якої належать не лише країни ЄС, але й інші партнери, такі, як Вірменія, що приймає гостей цього саміту.

– У час стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності – а цей хаос, на жаль, інколи набуває форми справжньої війни, як в Україні чи на Близькому Сході, – для мене дуже важливо разом з іншими лідерами надати міжнародній політиці певної ознаки відповідальності, щоб ситуація не вийшла з-під контролю, – підсумував Туск.

Зауважимо, що на саміт Європейської політичної спільноти під гаслом Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі цьогоріч запросили 48 глав держав і урядів, зокрема з Євросоюзу, Великої Британії, України, Балканських країн та Південного Кавказу.

На форумі вперше побуває країна, яка не є частиною Європи – Канада, яку представить прем’єр-міністр Марк Карні.

Раніше президент домовився про можливість особистої зустрічі із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо під час саміту Європейської політичної спільноти 4 травня у Єревані.

