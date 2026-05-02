Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що будь-яке мирне врегулювання війни Росії проти України не може бути досягнуте без участі та згоди української сторони.

Про це він повідомив за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова Зеленського та Фіцо: що відомо

За словами словацького прем’єра, під час переговорів він наголосив на ключовій ролі України в будь-яких майбутніх домовленостях щодо завершення війни.

Фіцо наголосив, що позиція Словаччини передбачає необхідність врахування інтересів української сторони у процесі мирного врегулювання.

— Я також підкреслив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з РФ неможлива без згоди української сторони, — зазначив Роберт Фіцо.

Також він висловив зацікавленість у розвитку конструктивних і дружніх відносин між Братиславою та Києвом, попри розбіжності в окремих питаннях.

Крім того, сторони обговорили продовження політичних контактів і домовилися про можливість особистої зустрічі під час саміту Європейської політичної спільноти, що відбудеться 4 травня у Єревані.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також зазначив, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися досвідом вступу.

