Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 5 мая 2026 года — ситуация на фронте
В конце прошлых суток на фронте произошло 132 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 54 авиационных удара, сбросил 175 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 5782 дроны-камикадзе и совершил 2525 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
