Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 132 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 54 авіаційні удари, скинув 175 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 5782 дрони-камікадзе та здійснив 2525 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 5 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

