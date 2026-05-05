Украина продолжает наращивать возможности дальнобойных ударов по территории России и параллельно работает над усилением сотрудничества с ЕС в сфере безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что рассказал Зеленский

Владимир Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба Андрея Гнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова.

– Генерал Гнатов доложил по поводу наших защитных действий и украинских дистрайков за минувшие сутки: есть хорошие результаты. Спасибо Силам обороны, всем нашим воинам, производителям, работающим над этим направлением дальнобойных ударов. Будем и дальше наращивать свою силу, – подчеркнул президент.

Рустем Умеров подробно доложил о реализации безопасностных и экономических договоренностей на Ближнем Востоке и в регионе Залива, там все движется по плану.

Зеленский добавил, что отдельная работа идет по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом.

– Накануне подробно говорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности, — говорится в сообщении.

Также украинский лидер поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову разработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом.

Напомним, Украина и Европейский Союз согласились активизировать работу над Drone Deal, что предусматривает расширение сотрудничества и развитие совместного производства беспилотников.

Источник : Офис президента

