Україна та Європейський Союз погодилися активізувати роботу над Drone Deal, що передбачає розширення безпекової співпраці та розвиток спільного виробництва безпілотників.

Про це у понеділок, 4 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна і ЄС готують Drone Deal: що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили європейський пакет підтримки та графік першого траншу, спрямованого на спільне виробництво безпілотників.

Ключовим результатом перемовин стало досягнення домовленості про активний рух у напрямку Drone Deal між Україною та Європейським Союзом.

Йдеться про формування нової моделі безпекової співпраці, яка включатиме розвиток оборонних технологій та спільне виробництво дронів.

— Домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці, — зазначив Зеленський.

За його словами, наразі готується детальний план подальших кроків, який має забезпечити створення необхідної безпекової інфраструктури для реалізації домовленостей.

Президент також дав відповідні доручення керівництву сектору безпеки та дипломатичній команді. Зокрема, завдання отримали начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, секретар РНБО Рустем Умєров, а також представники Офісу президента.

Очікується, що новий формат співпраці з ЄС може стати одним із ключових елементів посилення оборонних спроможностей України.

Що відомо про Drone Deal

Ініціатива Drone Deal розглядається як довгострокова модель оборонної співпраці України з міжнародними партнерами, що поєднує обмін технологіями, спільне виробництво та експорт озброєнь.

Першим партнером, якому пропонувалася така форматна угода, стали Сполучені Штати Америки.

Ключова ідея полягає у взаємному обміні можливостями: Україна пропонує власні розробки у сфері протидії безпілотникам, тоді як партнери можуть надати сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема для перехоплення балістичних цілей.

Такий підхід розглядається як спосіб одночасно посилити оборону та залучити додаткові ресурси для виробництва.

Окремо Drone Deal передбачає формування ширшої системи захисту, яка включає дрони для відбиття масованих атак, засоби радіоелектронної боротьби та компоненти ППО. Йдеться не лише про постачання озброєнь, а й про створення спільних технологічних рішень.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що ця ініціатива має довгостроковий характер і може передбачати десятирічні партнерські угоди з низкою країн, а також створення виробничих потужностей як в Україні, так і за кордоном.

За його словами, інтерес до такої моделі вже проявили десятки держав, а сама концепція включає щонайменше кілька напрямів — від спільного виробництва до експорту українських оборонних технологій.

Нагадаємо, наприкінці квітня Володимир Зеленський повідомив про готовність України до експорту української зброї. Йшлося, зокрема, про дрони, ракети і бойові технології, протестовані в рамках війни з РФ.

Тоді він зазначав, що Київ пропонує партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці — Drone Deals.

