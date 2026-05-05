Україна продовжує нарощувати можливості далекобійних ударів по території Росії та паралельно працює над посиленням співпраці з ЄС у сфері безпеки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що розповів Зеленський

Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Зараз дивляться

– Генерал Гнатов доповів щодо наших захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу: є хороші результати. Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу, – зауважив президент.

Рустем Умєров детально доповів про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки, там все рухається за планом.

Зеленський додав, що окрема робота йде по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом.

– Напередодні детально говорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки, – йдеться у повідомленні.

Також український лідер доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз погодилися активізувати роботу над Drone Deal, що передбачає розширення безпекової співпраці та розвиток спільного виробництва безпілотників.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.