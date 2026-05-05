Захист Європи: Зеленський дав доручення Умєрову та Гнатову щодо Drone Deal із ЄС
Україна продовжує нарощувати можливості далекобійних ударів по території Росії та паралельно працює над посиленням співпраці з ЄС у сфері безпеки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Що розповів Зеленський
Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.
– Генерал Гнатов доповів щодо наших захисних дій і українських дипстрайків за минулу добу: є хороші результати. Дякую Силам оборони, усім нашим воїнам, виробникам, хто працює над цим напрямом далекобійних ударів. Будемо й надалі нарощувати свою силу, – зауважив президент.
Рустем Умєров детально доповів про реалізацію безпекових та економічних домовленостей на Близькому Сході та в регіоні Затоки, там все рухається за планом.
Зеленський додав, що окрема робота йде по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом.
– Напередодні детально говорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки, – йдеться у повідомленні.
Також український лідер доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом.
Нагадаємо, Україна та Європейський Союз погодилися активізувати роботу над Drone Deal, що передбачає розширення безпекової співпраці та розвиток спільного виробництва безпілотників.