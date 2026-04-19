Президент Владимир Зеленский рассказал о Drone Deal – стратегическом соглашении, которое Украина сейчас предлагает европейским партнерам.

По его словам, соглашение Drone Deal включает системную защиту от массированных дроновых атак. Это уникальная система, которая сейчас есть только у Украины.

Об этом глава государства заявил во время интервью по дороге с европейского турне.

Президент напомнил, что США были крупнейшим партнером Украины.

По его словам, они и остаются партнером, но раньше речь шла о донации, а сейчас американское оружие покупается на европейские деньги. Речь идет, прежде всего, о ПВО и антибаллистике.

— Мы подготовили Drone Deal для Соединенных Штатов Америки. Предлагал это президенту Трампу. Называется Drone Deal, но туда входит система, системная защита. Ранее все говорили, что это купол. А в нашем случае, в современной войне это не просто купол, это системное понимание, — рассказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что в системную защиту входят дроны, отражение массированных дроновых атак, система РЭБ и другие системы противовоздушной обороны, которые сейчас есть у Украины на вооружении.

— Скажу просто — уникальная система, которая сегодня есть только у Украины. Из-за такой страшной войны, которую Россия ведет против Украины, — отметил он.

По словам Зеленского, речь идет о системном подходе, возможности отражать массированные атаки Шахедами различными способами.

Он отметил, что с началом войны на Ближнем Востоке предложение Украины относительно Drone Deal, которое было “не таким актуальным” еще год назад, когда было предложено Дональду Трампу, стало очень актуальным.

Ближний Восток заинтересовался Drone Deal

Зеленский напомнил, что Иран наносил удары по американским и европейским базам на территории стран Ближнего Востока также по инфраструктуре ближневосточных стран.

— Они (страны Ближнего Востока, — Ред.) к нам обратились, мы отправили команды экспертов, именно этой системы, системы защиты от массированных ударов, — сказал он.

В четыре страны Украина отправила команды по “50 плюс людей”, которые “помогли максимально”.

— Затем я встретился с лидерами, это был второй этап этого трамплина… это уже мы прыгнули, можно сказать. И я общался, и мы начали работать над этой программой под названием Drone Deal, — объяснил президент.

Речь идет о многолетней программе сотрудничества Украины и другой страны, которая направлена на экспертизу и помощь по защите от массированных атак на критическую гражданскую инфраструктуру.

Сейчас это соглашение президент Украины также возил европейцам.

Президент рассказал, что в Drone Deal будет как минимум 10 договоров об экспорте украинского оружия и строительстве линий производства в Украине и в других странах.

— Это также часть экспорта, новые технологии, которые мы разрабатываем вместе с этой или другой государством, где они инвестируют, – сказал глава государства.

