Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически сорвала режим прекращения огня, продолжив массированные атаки на украинские города и позиции Сил обороны.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

По его словам, после недавних ударов по Днепру, Запорожью, Краматорску и другим городам российская армия не только не уменьшила интенсивность обстрелов, но и продолжила активные боевые действия в течение суток.

Президент подчеркнул, что это свидетельствует о сознательном выборе России — отказе от тишины и сохранения человеческих жизней.

Только с начала текущих суток российские войска совершили почти 30 штурмов на ключевых участках фронта. Также зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб. Ночью противник атаковал Украину дронами различных типов — украинские защитники обезвредили около 90 ударных БПЛА. Кроме того, были зафиксированы и ракетные удары.

— Всего по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины — обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина действовала зеркально, реагируя на российские призывы к прекращению огня на время проведения публичных мероприятий в Москве. В то же время он отметил, что полномасштабная война и ежедневные обстрелы делают любые “празднества” неуместными:

— Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей — это плохое время для публичных «празднеств».

Президент добавил, что Украина передала России дипломатические предложения о мире, и теперь решение зависит исключительно от готовности российской стороны прекратить войну.

— Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир, — сказал Зеленский.

По словам главы государства, дальнейшие действия Украины будут определены после анализа вечерних докладов военных и разведки.

