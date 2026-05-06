Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично зірвала режим припинення вогню, продовживши масовані атаки по українських містах і позиціях Сил оборони.

Про це очільник держави написав у соцмережах.

РФ зірвала режим тиші: заява Зеленського

За його словами, після нещодавніх ударів по Дніпру, Запоріжжю, Краматорську та інших містах російська армія не лише не зменшила інтенсивність обстрілів, а й продовжила активні бойові дії протягом доби.

Зараз дивляться

Президент наголосив, що це свідчить про свідомий вибір Росії — відмову від тиші та збереження людських життів.

Лише від початку поточної доби російські війська здійснили майже 30 штурмів на ключових ділянках фронту. Також зафіксовано понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб. Уночі противник атакував Україну дронами різних типів — українські захисники знешкодили близько 90 ударних БпЛА. Крім того, були зафіксовані й ракетні удари.

— Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші — обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна діяла дзеркально, реагуючи на російські заклики до припинення вогню на час проведення публічних заходів у Москві. Водночас він зауважив, що повномасштабна війна та щоденні обстріли роблять будь-які “святкування” недоречними:

— Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей — це поганий час для публічних “святкувань”.

Президент додав, що Україна передала Росії дипломатичні пропозиції щодо миру, і тепер рішення залежить виключно від готовності російської сторони припинити війну.

— Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим звʼязком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир, — сказав Зеленський.

За словами глави держави, подальші дії України визначать після аналізу вечірніх доповідей військових і розвідки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.