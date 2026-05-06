Дефицит рабочей силы в Украине становится все более заметным, что стало одним из ключевых последствий полномасштабной войны.

Бизнес, коммунальные службы и строительные компании уже сталкиваются с нехваткой работников, а в некоторых городах начали привлекать иностранцев для выполнения базовых работ.

Иностранные работники уже трудятся в регионах

Первые примеры привлечения трудовых мигрантов в Украине фиксируются в областных центрах. В Черкассах городские власти сообщили, что на дорожных работах уже задействованы иностранные работники. Как сообщил на брифинге в городском совете мэр Анатолий Бондаренко, подрядная компания привлекла около десяти иностранцев для асфальтирования дорог. Ожидается, что жители города увидят результаты их работы в ближайшее время.

В то же время в городе ощущается нехватка рабочих кадров в коммунальной сфере — не хватает слесарей, ремонтников и дворников, из-за чего часть функций вынуждены выполнять другие категории работников.

Подобная ситуация наблюдается и в Ивано-Франковске. Городской голова Руслан Марцинкив заявил, что из-за дефицита кадров на стройках работают иностранцы, в частности граждане Индии. Причинами он назвал мобилизацию и массовый выезд населения за границу, что существенно уменьшило количество рабочих в строительной отрасли.

Насколько серьезен дефицит рабочей силы

Эксперты и представители рынка труда прямо связывают кадровый кризис в Украине с последствиями войны и масштабной миграцией населения.

В частности, президент Ассоциации компаний по международному трудоустройству и глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии УНИАН отметил, что с начала полномасштабной войны Украину покинули миллионы граждан. По его словам, около 5–7 млн украинцев находятся за границей, еще примерно 5–6 млн стали внутренне перемещенными лицами, а дополнительно за последний год страну могли покинуть еще около 500 тыс. человек.

На этом фоне, по словам Воскобойника, около 75% украинского бизнеса заявляет о нехватке работников.

Наибольший дефицит ощущается в:

строительстве,

сельском хозяйстве,

логистике,

в социальных профессиях — в частности среди врачей, медицинских сестер и учителей.

Экономист и член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в комментарии для 24 Канала также подтвердил наличие кадрового дефицита. Он отмечает, что это типичный процесс для экономик, находящихся в состоянии восстановления, и что послевоенное строительство только усилит потребность в рабочей силе.

Фурман подчеркивает, что Украина не может рассчитывать только на иностранных работников. По его мнению, ключевой задачей государства должно стать создание условий для возвращения украинцев из-за рубежа, а также разработка программ для привлечения граждан других стран.

Сколько трудовых мигрантов в Украине

В настоящее время масштабы трудовой миграции остаются относительно небольшими. Глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечает, что в 2021 году в Украине было выдано или продлено около 22 тыс. разрешений на работу для иностранцев. В 2025 году эта цифра сократилась примерно до 9,5 тыс. Фактически это означает уменьшение количества мигрантов в Украине более чем в 2 раза.

В то же время эксперт подчеркивает, что в Украину до войны уже приезжали иностранцы. Ведь на конец 2021 года в стране находилось около 300 тыс. иностранных граждан с различными статусами пребывания. То есть трудовая миграция не является новым явлением, но сейчас она стала более заметной из-за общего контекста войны и экономических потерь.

На данный момент озвучить точную цифру, сколько в Украине мигрантов, сложно. По словам Воскобойника, сам факт выдачи разрешений еще не гарантирует фактического прибытия иностранных работников.

Часть претендентов в итоге меняет свои планы, другим могут отказать в визе, а отдельных — не допустить к въезду при пересечении границы. По его оценкам, из около 9,5 тыс. оформленных разрешений реально могут прибыть ориентировочно 6 тыс. человек.

Почему бизнес снова обращается к мигрантам

Основная причина — нехватка персонала внутри страны. Из-за мобилизации, миграции и демографических потерь предприятия не могут закрыть вакансии даже в базовых сферах.

По словам представителей бизнеса, иностранных работников привлекают через посредников, которые занимаются оформлением документов, жильем и логистикой, однако даже при более высоких затратах это порой единственный способ обеспечить работу предприятий.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов также допускает пересмотр перечня так называемых “рисковых стран”, чтобы упростить процедуры найма иностранцев. В то же время он подчеркивает необходимость учета рисков безопасности и контроля за миграционными потоками.

Споры внутри власти и экспертного сообщества

Идея привлечения трудовых мигрантов в Украину вызывает неоднозначную реакцию. Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев выступает против массового привлечения иностранной рабочей силы, отмечая языковые, культурные и правовые барьеры. Об этом он рассказал в интервью Новости. LIVE. По его мнению, приоритетом должно быть возвращение украинцев домой путем решения вопросов жилья и трудоустройства.

В то же время другие эксперты считают, что без внешней рабочей силы Украина не сможет быстро восстановить экономику после войны. Особенно это касается масштабного послевоенного восстановления, которое потребует сотен тысяч работников.

Стоит ли ожидать массового наплыва мигрантов

Несмотря на распространенные опасения, эксперты отмечают, что массового притока иностранцев в Украину пока не происходит.

По словам Василия Воскобойника, даже выданные разрешения не гарантируют фактического приезда всех работников. Ведь часть кандидатов отказывается, части отказывают в визах или они не проходят проверки на границе.

— Люди стали делать для себя неверные выводы о том, что миллионы работников, которых нам не хватает, станут мигрантами из-за рубежа, и что к нам приедут сотни тысяч или миллионы граждан из, скажем, Непала или Бангладеш. Люди начинают опасаться навязанных образов того, насколько мигранты испортили жизнь немцам, французам и т. д. Я считаю, что это преувеличено и нарисовано слишком мрачными красками, — подчеркнул Воскобойник.

Главный вызов — баланс между мигрантами и возвращением украинцев

Даниил Гетманцев подчеркнул, что трудовая миграция не может быть единственным решением кадрового кризиса.

Украине необходимо параллельно:

создавать условия для возвращения граждан из-за рубежа;

стимулировать внутреннюю занятость;

развивать программы привлечения иностранных работников в дефицитные сферы.

В итоге, рынок труда в Украине находится в фазе глубокой трансформации, и именно баланс между внутренними ресурсами и контролируемой трудовой миграцией может стать ключом к восстановлению экономики.

