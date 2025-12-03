После окончания войны Украина столкнется с острым кадровым голодом и будет вынуждена привлекать мигрантов.

Такое заявление сделала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

Как Украина будет привлекать мигрантов: прогноз

По словам Эллы Либановой, у Украины нет другого выхода, кроме как привлечь мигрантов, причем поможет в этом то, что мы долгое время будем оставаться бедной страной.

– Вы же понимаете, после такой страшной войны по-другому быть не может. Даже если здесь будут в обращении триллионы, все равно нужно время, чтобы все это компенсировать. Из-за бедности мы не сможем платить щедрое вознаграждение мигрантам, – пояснила она.

Таким образом, в Украину после войны не поедут мигранты, которые охотятся за социальными льготами, но приедут те, кто действительно хочет работать.

Либанова добавила, что обычно едут из более бедных в более богатые страны, но у нас многое будет зависеть от того, будет ли реализован план Маршалла для Украины.

По ее наблюдениям, международные структуры ведут соответствующую работу и собирают на это средства, поэтому финансы будут.

– Если будут деньги, рабочие места и придут крупные корпорации, это создаст другой уровень занятости. Поэтому сюда могут приехать американцы и европейцы. Часть – из гуманитарных соображений, чтобы помочь, энтузиасты есть в каждой стране, часть – ради самореализации, потому что здесь можно реализоваться быстрее и лучше, ведь будет чистое пространство для этого. Здесь принципы другие, – пояснила эксперт.

Она уточнила, что главное в этой ситуации – выстроить правильную миграционную политику, по примеру, как в Канаде.

Также нужно наладить связи с нашими эмигрантами, воспользовавшись опытом, например, Польши, Армении и других стран.

– Нам важно, чтобы наши люди не чувствовали себя отрезанными и ненужными на Родине. Для нас критично, чтобы они вернулись – но делать это нужно грамотно. Когда я услышала идею некоторых власть имущих платить соотечественникам за возвращение, была, мягко говоря, удивлена. Потому что им заплатим за возвращение, а тем, кто все это время живет, например, в Харькове в разрушенном доме, – нет, – подытожила она.

Эксперт Элла Либанова отметила, что кадров в Украине не хватает уже сейчас: в стране низкие зарплаты, что заставляет людей уезжать в поисках более достойной оценки их труда.

Либанова предупредила, что власти ни одной страны, куда уехали наши мигранты, не заинтересованы в том, чтобы они возвращались в Украину, ведь Европа стремительно стареет, а треть тех, кто уехал, – это дети и подростки.

– Если бы страны Европы не компенсировали свое старение и естественное сокращение населения за счет миграции, то именно Германия сегодня имела бы самые высокие темпы депопуляции. Сейчас она уравновешивает этот недостаток благодаря потоку мигрантов, – заявила эксперт.

Также она привела статистику, согласно которой около 70% мигранток из Украины имеют высшее образование и уже работают в странах, куда они уехали, спасаясь от войны.

По словам Либановой, если нам не удастся вернуть часть своих мигрантов, проект “Украина” может оказаться под угрозой.

Ведь территории вернуть можно, но если мы потеряем людей, изменить уже ничего не получится.

Элла Либанова рассказала, что если в 2022 году она говорила, что домой вернутся 60% украинцев, уехавших за границу, то теперь это количество упало вдвое – речь идет только о 30%.

Она связывает это с тем, что в Украине сейчас больше разрушенного, а за границей – больше адаптировались к нашим мигрантам и улучшили для них условия.

– Поэтому теперь я мечтаю о трети, которая вернется домой. И ориентируюсь я на опыт Балканских войн – там как раз возвращалась треть, – резюмировала Либанова.

Напомним, по мнению эксперта Эллы Либановой, в Украине, скорее всего, не произойдет бэби-бума после завершения российско-украинской войны, а тем временем демографическая пропасть в стране увеличивается.

