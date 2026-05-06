В Одесской области постепенно наступает весенняя теплота, и уже совсем скоро регион начнёт готовиться к полноценному туристическому сезону. Спрос на поездки к морю возрастёт, ведь люди планируют короткие отпуска и выходные на побережье.

Мы узнали актуальный прогноз погоды в Одессе на май, чтобы понять, можно ли уже планировать отдых у моря.

Прогноз погоды в Одессе на ближайшие дни

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, какой погоды стоит ожидать на побережье Черного моря в ближайшее время.

Сейчас смотрят

В ближайшие три дня в регионе будет преобладать малооблачная погода без существенных осадков. Ситуацию будет формировать гребень антициклона, который обеспечивает спокойные погодные условия.

Температура воздуха ожидается довольно комфортной: ночью от +5 до +10 °C, а днем воздух будет прогреваться до +23…+25 °C. В прибрежной зоне будет немного прохладнее, там температура составит +16…+18°C.

Ветер слабый, переменчивого направления, с постепенным переходом на южный. Морские условия остаются спокойными: легкая волна, безопасные уровни моря, температура воды около +9…+10°C.

Климатические особенности мая в Одессе

Специалисты также напоминают о многолетних климатических показателях мая, которые не являются прогнозом погоды на май, а отражают типичные условия для этого периода.

Во второй декаде мая обычно происходит переход средней суточной температуры выше +15°C, что фактически означает начало летнего режима погоды.

Среднемесячная температура воздуха составляет +13…+15 °C, а в Одессе — около +16,2 °C.

Абсолютный минимум температуры в регионе колебался от +0,2 до +3,0 °C, тогда как в Одессе был зафиксирован показатель −3,2 °C в 1912 году. Абсолютный максимум достигал +29,5…+39,0 °C, а в Одессе составлял +34,8 °C (1950 год).

Среднее количество осадков в мае — 22–60 мм. Максимальное суточное количество осадков в Одессе достигало 66 мм и было зафиксировано 3 мая 1962 года.

Погода в Одессе в мае: синоптики

Синоптики кратко рассказали, какой будет погода в Одессе в мае 2026 года. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в мае 2026 года среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +15,1 °C, а количество осадков составит около 44 мм.

В целом месяц прогнозируется в пределах климатической нормы — с умеренно теплой погодой и периодическими осадками, что характерно для начала туристического сезона на побережье.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.