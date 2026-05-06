На Одещині поступово встановлюється весняне тепло, і вже зовсім скоро регіон почне готуватися до повноцінного туристичного сезону. Попит на поїздки до моря зросте, адже люди планують короткі відпустки та вихідні біля узбережжя.

Ми дізнавалися актуальний прогноз погоди в Одесі у травні, щоб зрозуміти, чи вже можна планувати відпочинок біля моря.

Прогноз погоди в Одесі на найближчі дні

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів повідомили, якої погоди варто очікувати на узбережжі Чорного моря найближчим часом.

У найближчі три дні у регіоні переважатиме малохмарна погода без істотних опадів. Ситуацію формуватиме гребінь антициклону, який забезпечує спокійні погодні умови.

Температура повітря очікується доволі комфортною: вночі від +5 до +10°C, а вдень повітря прогріватиметься до +23…+25°C. У прибережній зоні буде трохи прохолодніше, там температура становитиме +16…+18°C.

Вітер слабкий, змінних напрямків, із поступовим переходом на південний. Морські умови залишаються спокійними: легке хвилювання, безпечні рівні моря, температура води близько +9…+10°C.

Кліматичні особливості травня в Одесі

Фахівці також нагадують багаторічні кліматичні показники травня, які не є прогнозом погоди на травень, а відображають типові умови для цього періоду.

У другій декаді травня зазвичай відбувається перехід середньої добової температури вище +15°C, що фактично означає початок літнього режиму погоди.

Середня місячна температура повітря становить +13…+15°C, а в Одесі — близько +16,2°C.

Абсолютний мінімум температури в регіоні коливався від +0,2 до +3,0°C, тоді як в Одесі був зафіксований показник −3,2°C у 1912 році. Абсолютний максимум сягав +29,5…+39,0°C, а в Одесі становив +34,8°C (1950 рік).

Середня кількість опадів у травні — 22–60 мм. Максимальна добова кількість опадів в Одесі сягала 66 мм і була зафіксована 3 травня 1962 року.

Погода в Одесі у травні: синоптики

Синоптики коротко розповіли, якою буде погода в Одесі у травні 2026 року. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у травні 2026 року середня місячна температура повітря очікується на рівні +15,1°C, а кількість опадів становитиме близько 44 мм.

Загалом місяць прогнозується в межах кліматичної норми — з помірно теплою погодою та періодичними опадами, що характерно для початку туристичного сезону на узбережжі.

